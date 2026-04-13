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      Guarulhos, em São Paulo, ganha Palácio de Lutas com investimento de R$ 2,9 milhões

      Novo centro esportivo amplia acesso às artes marciais com investimento de R$ 2,9 milhões

      Guarulhos, em São Paulo, ganha Palácio de Lutas com investimento de R$ 2,9 milhões (Foto: Prefeitura de Guarulhos)

      247 - A cidade de Guarulhos passou a contar com um novo espaço voltado exclusivamente às artes marciais. O Palácio de Lutas foi inaugurado no sábado (11) pelo governo do estado de São Paulo, em parceria com a prefeitura local, reunindo diversas modalidades e estrutura especializada para a prática esportiva. O investimento total no equipamento foi de R$ 2,9 milhões, provenientes de emenda parlamentar federal.

      Com área de 1.325 metros quadrados, o espaço integra o Centro Social Esportivo “João do Pulo” e conta com ringue de boxe, dojo para modalidades de tatame, arquibancada com capacidade para 80 pessoas, além de vestiários masculino e feminino e iluminação em LED.

      A cerimônia de inauguração reuniu atletas olímpicos de destaque, como Maurren Maggi, medalhista de ouro no salto em distância em Pequim-2008, Arthur Zanetti, campeão nas argolas em Londres-2012, e o boxeador Abner Teixeira, bronze na categoria peso-pesado nos Jogos de Tóquio-2021. Atletas locais de modalidades como jiu-jitsu e karatê também participaram do evento.

      Durante a inauguração, Abner Teixeira destacou a importância da nova estrutura para o desenvolvimento do esporte. “Fico feliz demais de estar neste espaço. Quando comecei no boxe, há 15 anos, não existia uma estrutura igual a essa. Esse Palácio de Lutas fomenta os esportes de contato e atrai a garotada para vir praticar”, afirmou.

      O Palácio de Lutas oferece modalidades como boxe, muay thai, jiu-jitsu, karatê, judô, capoeira, luta livre e taekwondo. A proposta é ampliar o acesso da população às artes marciais e incentivar a formação de novos atletas.

      Entre os frequentadores, a boxeadora Vitória ressaltou a experiência de treinar no novo local. “O espaço é bem bonito, amplo. Foi uma experiência diferente treinar aqui, com atletas de outras modalidades”, disse, ao comentar o ambiente integrado que permite a troca entre praticantes de diferentes lutas.

      Localizado na Avenida Maria Cerri, 213, no Jardim Divinolândia, o equipamento passa a ser o primeiro do portfólio da Secretaria de Esportes do Estado dedicado exclusivamente às modalidades de combate, marcando uma nova etapa no incentivo às artes marciais na região.

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