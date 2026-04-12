Sinner vence Alcaraz em Monte Carlo e retoma liderança do ranking
Italiano supera espanhol na final do Masters 1000 de Monte Carlo e volta ao topo da ATP com título inédito
247 - Jannik Sinner alcançou neste domingo (12) um dos maiores marcos de sua carreira ao conquistar o Masters 1000 de Monte Carlo pela primeira vez e retornar ao topo do ranking mundial da ATP. Na decisão, o italiano venceu o espanhol Carlos Alcaraz por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, em uma partida de 2h15.
O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio entre os dois tenistas, com trocas intensas e alto nível técnico. A parcial acabou decidida no tie-break, momento em que Sinner demonstrou maior controle emocional e precisão nos pontos decisivos, abrindo vantagem no confronto.
No segundo set, o cenário mudou de forma significativa. Mais agressivo e confiante, o italiano passou a impor seu ritmo de jogo, enquanto Alcaraz apresentou queda de rendimento. Sinner aproveitou o momento e emplacou uma sequência dominante, vencendo os últimos cinco games da partida para fechar o duelo com autoridade.
Além de garantir o título inédito em Monte Carlo, o triunfo teve impacto direto no ranking da ATP. Com a vitória, Sinner ultrapassou o próprio Alcaraz e reassumiu a liderança mundial, posição que já era considerada provável pelo espanhol antes da final.