João Fonseca joga muito, mas cai diante de Zverev, o 3 do mundo
Brasileiro faz partida de alto nível em Monte Carlo, leva duelo ao limite, mas é superado nas quartas do Masters 1000
247 – João Fonseca protagonizou uma grande atuação no Masters 1000 de Monte Carlo, mas acabou eliminado nas quartas de final pelo alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, em uma partida equilibrada e de alto nível técnico. As informações são da CNN Brasil.
O confronto, disputado na quadra Rainier III, foi decidido em três sets, com vitória de Zverev por 2 a 1, parciais de 7/5, 6(3)/7 e 6/3, após 2h40 de jogo. Apesar da derrota, Fonseca demonstrou maturidade e competitividade diante de um dos principais nomes do circuito mundial.
Jogo equilibrado do início ao fim
O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com ambos os jogadores confirmando seus serviços até o momento decisivo. A única quebra veio no 5 a 5, quando Zverev aproveitou a oportunidade e fechou a parcial em 7 a 5 após 47 minutos.
No segundo set, o alemão começou melhor e conseguiu uma quebra logo no início, abrindo vantagem. No entanto, João Fonseca reagiu, recuperou a confiança e equilibrou novamente a disputa. O brasileiro levou a decisão para o tie-break e mostrou força mental ao vencer por 7 a 3, empatando o jogo.
Decisão definida nos detalhes
O terceiro e decisivo set manteve o alto nível da partida, com games disputados ponto a ponto. Zverev conseguiu uma quebra crucial ao abrir 4 a 2, vantagem que administrou até o fim para garantir a vitória e a classificação à semifinal.
Com o triunfo, o alemão avança para enfrentar o vencedor do duelo entre Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner na próxima fase do torneio.
Melhor campanha da carreira em Masters 1000
Apesar da eliminação, a campanha de João Fonseca em Monte Carlo representa um marco importante em sua trajetória. Esta foi sua primeira participação no saibro do torneio e também seu melhor desempenho em eventos da categoria Masters 1000.
Ao longo da competição, o brasileiro conquistou vitórias expressivas contra nomes relevantes do circuito, como Matteo Berrettini, Gabriel Diallo e Arthur Rinderknech, reforçando sua ascensão no tênis internacional.
Sequência do jogo mostra intensidade da disputa
A partida foi marcada por alternância de momentos e alto nível técnico. No set decisivo, após equilíbrio inicial, Zverev conseguiu a quebra determinante no sexto game e passou a controlar o ritmo do confronto.
Fonseca ainda confirmou seus serviços e tentou pressionar, mas o alemão manteve consistência nos momentos decisivos, fechando o jogo em 6 a 3.
Mesmo com a derrota, João Fonseca deixa Monte Carlo com moral elevada e consolida seu nome como uma das grandes promessas do tênis brasileiro, mostrando capacidade de competir de igual para igual com a elite do esporte mundial.