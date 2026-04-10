João Fonseca joga muito, mas cai diante de Zverev, o 3 do mundo

247 – João Fonseca protagonizou uma grande atuação no Masters 1000 de Monte Carlo, mas acabou eliminado nas quartas de final pelo alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, em uma partida equilibrada e de alto nível técnico. As informações são da CNN Brasil.

O confronto, disputado na quadra Rainier III, foi decidido em três sets, com vitória de Zverev por 2 a 1, parciais de 7/5, 6(3)/7 e 6/3, após 2h40 de jogo. Apesar da derrota, Fonseca demonstrou maturidade e competitividade diante de um dos principais nomes do circuito mundial.

Jogo equilibrado do início ao fim

O primeiro set foi marcado pelo equilíbrio, com ambos os jogadores confirmando seus serviços até o momento decisivo. A única quebra veio no 5 a 5, quando Zverev aproveitou a oportunidade e fechou a parcial em 7 a 5 após 47 minutos.

No segundo set, o alemão começou melhor e conseguiu uma quebra logo no início, abrindo vantagem. No entanto, João Fonseca reagiu, recuperou a confiança e equilibrou novamente a disputa. O brasileiro levou a decisão para o tie-break e mostrou força mental ao vencer por 7 a 3, empatando o jogo.

Decisão definida nos detalhes

O terceiro e decisivo set manteve o alto nível da partida, com games disputados ponto a ponto. Zverev conseguiu uma quebra crucial ao abrir 4 a 2, vantagem que administrou até o fim para garantir a vitória e a classificação à semifinal.

Com o triunfo, o alemão avança para enfrentar o vencedor do duelo entre Felix Auger-Aliassime e Jannik Sinner na próxima fase do torneio.

Melhor campanha da carreira em Masters 1000

Apesar da eliminação, a campanha de João Fonseca em Monte Carlo representa um marco importante em sua trajetória. Esta foi sua primeira participação no saibro do torneio e também seu melhor desempenho em eventos da categoria Masters 1000.

Ao longo da competição, o brasileiro conquistou vitórias expressivas contra nomes relevantes do circuito, como Matteo Berrettini, Gabriel Diallo e Arthur Rinderknech, reforçando sua ascensão no tênis internacional.

Sequência do jogo mostra intensidade da disputa

A partida foi marcada por alternância de momentos e alto nível técnico. No set decisivo, após equilíbrio inicial, Zverev conseguiu a quebra determinante no sexto game e passou a controlar o ritmo do confronto.

Fonseca ainda confirmou seus serviços e tentou pressionar, mas o alemão manteve consistência nos momentos decisivos, fechando o jogo em 6 a 3.

Mesmo com a derrota, João Fonseca deixa Monte Carlo com moral elevada e consolida seu nome como uma das grandes promessas do tênis brasileiro, mostrando capacidade de competir de igual para igual com a elite do esporte mundial.