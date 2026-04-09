João Fonseca vence Berrettini e avança às quartas dos Masters de Monte Carlo

247 - João Fonseca confirmou o bom momento no circuito e garantiu vaga nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. Com a vitória sobre o italiano Matteo Berrettini, o brasileiro volta a colocar o país entre os oito melhores de um torneio desse nível após um hiato de 15 anos.

Fonseca, atual número 40 do ranking da ATP, superou Berrettini, 90º do mundo, em sets diretos, com parciais de 6/3 e 6/2, em uma partida que durou 1h13, disputada na quadra Court des Princes nesta quinta-feira (9).

Vitória dominante no saibro

A atuação do brasileiro de 19 anos foi consistente do início ao fim. Diante de um adversário mais experiente, dez anos mais velho, Fonseca impôs ritmo forte e mostrou segurança nos pontos decisivos, sem ceder espaço para reação do italiano.

O resultado marca um feito relevante para o tênis nacional. A última vez que um brasileiro havia alcançado as quartas de final de um Masters 1000 foi em 2011, quando Thomaz Bellucci chegou à mesma fase no torneio de Madri.

Com a campanha em Monte Carlo, João Fonseca sobe provisoriamente para a 35ª posição no ranking da ATP, reforçando sua ascensão no circuito profissional e consolidando-se como uma das promessas do tênis mundial.

Agora, o brasileiro aguarda a definição do próximo adversário, que sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev, atual número 3 do mundo, e o belga Zizou Bergs, 47º no ranking.



