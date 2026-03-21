João Fonseca joga bem, mas cai diante de Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami

247 – O tenista brasileiro João Fonseca lutou com intensidade, mas acabou superado pelo espanhol Carlos Alcaraz no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos. A partida foi disputada na noite de sexta-feira (20), e terminou com vitória do atual número 1 do mundo por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4.

As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. O resultado encerra a participação do jovem carioca de 19 anos na competição, mas reforça sua evolução no circuito profissional, especialmente ao enfrentar um dos principais nomes do tênis mundial.

Duelo competitivo contra o líder do ranking

Apesar da derrota em sets diretos, João Fonseca apresentou um desempenho consistente diante de Alcaraz. O brasileiro, atualmente na 39ª posição do ranking mundial, conseguiu equilibrar as ações durante boa parte da partida, mas acabou superado nos momentos decisivos de cada set.

Alcaraz, líder do ranking da ATP, confirmou seu favoritismo com solidez, mantendo o controle nos games mais importantes e aproveitando as oportunidades para fechar ambos os sets pelo mesmo placar.

Campanha promissora no torneio

Antes de enfrentar o espanhol, João Fonseca havia estreado com vitória no Masters 1000 de Miami. Na primeira rodada, o brasileiro derrotou o húngaro Fabián Marozsan, número 46 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/2.

O resultado positivo na estreia evidenciou o bom momento do jovem atleta, que vem se consolidando como uma das principais promessas do tênis brasileiro.

Próximo adversário de Alcaraz

Com a vitória, Carlos Alcaraz avança no torneio e aguarda a definição de seu próximo adversário. Ele enfrentará o vencedor do confronto entre o argentino Camilo Ugo Carabelli e o americano Sebastian Korda.

A sequência do espanhol no Masters 1000 de Miami mantém altas expectativas, já que ele segue como principal candidato ao título na competição.

Ascensão de João Fonseca no circuito

Mesmo com a eliminação, a atuação de João Fonseca reforça sua trajetória ascendente no circuito internacional. Aos 19 anos, o brasileiro já figura entre os 40 melhores do mundo e demonstra capacidade de competir em alto nível contra os principais jogadores da ATP.

O desempenho em Miami consolida sua presença em torneios de grande porte e indica um caminho promissor para o futuro do tênis nacional.