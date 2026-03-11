João Fonseca dá sufoco em Sinner, mas perde em jogo duríssimo

247 – João Fonseca protagonizou uma atuação de alto nível diante do italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, mas acabou eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Em um duelo equilibrado e intenso, o brasileiro de 19 anos foi derrotado por 2 sets a 0, ambos decididos no tie-break, com parciais de 6/7 (6/8) e 6/7 (4/7).

As informações foram publicadas pelo jornal Estado de S. Paulo. Apesar da derrota, Fonseca demonstrou maturidade, qualidade técnica e força mental ao enfrentar um dos principais tenistas da atualidade, mantendo o confronto indefinido até os momentos decisivos de cada set.

Início sólido do brasileiro

Fonseca começou a partida em grande ritmo e mostrou eficiência no saque logo nos primeiros games. O carioca confirmou seu serviço rapidamente no início do jogo, sem perder nenhum ponto, exibindo consistência e inteligência ao variar os saques entre bolas abertas e fechadas, dificultando a leitura de Sinner.

Até o sétimo game, o brasileiro mantinha alto aproveitamento no primeiro serviço e não havia desperdiçado nenhum. Nesse momento, enfrentou as primeiras dificuldades para confirmar o saque, precisando salvar um breakpoint. Demonstrando personalidade, Fonseca escapou da quebra ao fechar o game com um ace.

O nono game também exigiu concentração do brasileiro. Sinner passou a flutuar mais na quadra e pressionou o saque do carioca, que novamente salvou um ponto de quebra e manteve o equilíbrio da parcial.

Sem quebras de serviço até o final do set, a definição foi para o tie-break. Fonseca começou melhor e chegou a abrir 4 a 2 após uma direita profunda no fundo da quadra. Logo ampliou a vantagem para 5 a 2 e manteve três pontos de frente ao marcar 6 a 3. No entanto, Sinner reagiu nos momentos decisivos e virou o desempate, fechando em 8 a 6.

Reação e força mental no segundo set

O segundo set começou de maneira semelhante ao primeiro, com os dois jogadores firmes no saque e concedendo poucas oportunidades de quebra. O equilíbrio persistiu até o quinto game, quando Sinner pressionou e complicou a situação para o brasileiro.

Fonseca chegou a salvar um breakpoint com uma jogada de alto nível, mas não conseguiu evitar a quebra, permitindo que o italiano abrisse vantagem de 4/2.

Mesmo em desvantagem, o brasileiro demonstrou força mental e não se abalou. Vibrante em quadra e incentivado pela torcida, Fonseca seguiu lutando e conseguiu devolver a quebra no nono game, reduzindo a diferença para 5/4.

Na sequência, precisando confirmar o serviço para continuar vivo no set, o brasileiro mostrou frieza e fechou o game com mais um ace, levando novamente a disputa para o tie-break.

Desempate decide novamente

No tie-break do segundo set, Fonseca manteve postura agressiva e chegou a pressionar o adversário. Em determinado momento, Sinner errou uma bola importante e permitiu ao brasileiro conquistar uma mini-quebra.

Pouco depois, porém, o italiano reagiu e recuperou a vantagem ao empatar o desempate. Sinner conseguiu virar para 5 a 4 e passou a controlar os pontos finais, impedindo que Fonseca retomasse a liderança no placar.

O número 2 do mundo fechou o tie-break em 7 a 4 e confirmou a vitória em dois sets duríssimos.

Próximo adversário de Sinner

Com a vitória, Jannik Sinner avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, onde enfrentará o americano Learner Tien. O jovem tenista dos Estados Unidos eliminou o espanhol Alejandro Davidovich Fokina ao vencer por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/4).

Apesar da eliminação, o desempenho de João Fonseca diante de um dos principais jogadores do circuito reforça a evolução do brasileiro no cenário internacional e indica um futuro promissor para o jovem tenista.