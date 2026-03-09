João Fonseca vence Tommy Paul e avança às oitavas de Indian Wells

247 - João Fonseca confirmou o bom momento no Masters 1000 de Indian Wells e garantiu vaga nas oitavas de final do torneio ao derrotar o americano Tommy Paul em sets diretos. O brasileiro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, em uma atuação sólida diante do atual 24º colocado do ranking da ATP.

Com a vitória, Fonseca, que ocupa a 35ª posição no ranking mundial, segue avançando em uma das competições mais importantes do calendário do tênis. O próximo desafio será ainda mais exigente: nas oitavas de final, o brasileiro enfrentará o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, em duelo que promete ser um dos destaques da rodada em Indian Wells.

Aos 19 anos, o tenista brasileiro mantém uma campanha consistente no torneio disputado na Califórnia, consolidando-se como uma das promessas do circuito. Contra Tommy Paul, Fonseca dominou o confronto desde o início, mostrando segurança no saque e eficiência nas devoluções para fechar a partida em dois sets.

A temporada de 2026, no entanto, começou de forma irregular para o jovem atleta. Problemas nas costas o obrigaram a abandonar dois torneios no início do ano. Sem ritmo competitivo, ele acabou eliminado logo nas primeiras rodadas do Australian Open e do ATP 250 de Buenos Aires, competição na qual defendia o título conquistado anteriormente.

Apesar das dificuldades iniciais, Fonseca voltou a apresentar bons resultados nas semanas seguintes. No Rio Open, disputado no Brasil, chegou às oitavas de final na chave de simples e ainda conquistou o título de duplas ao lado do experiente Marcelo Melo.

Antes de chegar a Indian Wells, o brasileiro também participou do MGM Slam, em Las Vegas. No evento, de caráter exibicional e sem pontuação para o ranking da ATP, Fonseca saiu campeão e recebeu uma premiação superior a R$ 1,5 milhão.

Agora, o foco se volta totalmente para o confronto diante de Sinner, adversário que representa um salto de dificuldade no torneio. A partida pelas oitavas de final colocará frente a frente um dos jovens talentos do tênis mundial e um dos principais nomes da atualidade no circuito profissional.