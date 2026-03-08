Lucas Pinheiro conquista bronze na Copa do Mundo de esqui alpino

247- O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen conquistou a medalha de bronze na etapa de slalom da Copa do Mundo de Esqui Alpino disputada neste domingo (8), em Kranjska Gora, na Eslovênia. O atleta terminou a prova na terceira colocação após uma disputa extremamente equilibrada, ficando a apenas 0,04 segundo da medalha de ouro.

Na véspera, no sábado (7), Braathen já havia vencido a prova de slalom gigante no mesmo local, reforçando o bom momento do esquiador brasileiro na reta final da temporada do circuito mundial.

Na primeira descida do slalom, Lucas Pinheiro registrou o segundo melhor tempo, completando o percurso em 48s40. Na segunda tentativa, marcou 50s49, desempenho que definiu a classificação final após a soma dos tempos.

Com o resultado combinado, o brasileiro terminou a apenas 0,04 segundo do primeiro colocado. No esqui alpino, em casos raros de empate no tempo total, o regulamento prevê que os competidores dividam a mesma posição.

O norueguês Atle Lie McGrath, líder da classificação do slalom, ficou com a vitória na etapa disputada na Eslovênia. Ele chegou à prova com vantagem mínima de um ponto sobre o brasileiro na disputa da modalidade.

A segunda colocação ficou com outro norueguês, Henrik Kristoffersen, que terminou apenas 0,01 segundo atrás de McGrath, evidenciando o equilíbrio da disputa.