Após ouro inédito, Lucas Pinheiro terá encontro com Lula em Brasília

247 - Primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen fará uma passagem breve pelo Brasil nesta sexta-feira, antes de retomar a temporada internacional do esqui alpino. O atleta, que entrou para a história ao subir ao topo do pódio no slalom gigante em Milão-Cortina, terá compromissos institucionais em Brasília e seguirá viagem para novas disputas na Europa.

A agenda inclui um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para a manhã de sexta-feira, na capital federal. A recepção a medalhistas olímpicos é uma tradição do governo brasileiro e já ocorreu em outras ocasiões. Também devem participar da reunião dirigentes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), entre eles o presidente Marco La Porta.

Após a rápida visita, Lucas embarca novamente para o continente europeu, onde disputará duas etapas da Copa do Mundo de esqui alpino no mês de março. A primeira está programada para os dias 7 e 8, na Eslovênia. Em seguida, o brasileiro compete na Noruega, nos dias 24 e 25.

O retorno ao Brasil com permanência mais longa está previsto para abril. Nesse período, o esquiador deverá dedicar-se à família e cumprir compromissos com a imprensa e patrocinadores.

Depois da participação olímpica, Lucas permaneceu na Itália para atender a compromissos profissionais. Ele participou de ações promocionais de marcas como Corona e Osklen. No último dia 20, foi homenageado pelo COB pela conquista histórica e recebeu um prêmio de R$ 350 mil.

Trajetória internacional e identidade brasileira

Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo e manteve, desde a infância, vínculos frequentes com o Brasil, onde passava temporadas de férias. O atleta completa 26 anos em 19 de abril.

Alfabetizado em dois idiomas, ele relembrou, em entrevista ao Olympics.com no ano passado, como foi o início bilíngue: "Minha mãe me ensinou português em casa mesmo e assim que comecei na escolinha na Noruega, falava metade norueguês e metade português - e ninguém estava entendendo! Estava uma bagunça mesmo".

Incentivado pelo pai, começou a esquiar aos nove anos e especializou-se nas provas de slalom e slalom gigante. O primeiro pódio em etapas da Copa do Mundo veio na temporada 2020/2021, em Sölden, na Áustria, quando tinha 20 anos.

Até meados de 2023, Lucas competiu pela Noruega. Após um breve período afastado das pistas, decidiu representar o Brasil. Em Milão-Cortina, além de conquistar o ouro inédito, foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura, consolidando seu nome na história do esporte nacional.