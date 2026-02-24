Após ouro inédito, Lucas Pinheiro terá encontro com Lula em Brasília
Medalhista olímpico retorna rapidamente ao país antes de disputar etapas da Copa do Mundo de esqui alpino na Europa
247 - Primeiro brasileiro a conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, Lucas Pinheiro Braathen fará uma passagem breve pelo Brasil nesta sexta-feira, antes de retomar a temporada internacional do esqui alpino. O atleta, que entrou para a história ao subir ao topo do pódio no slalom gigante em Milão-Cortina, terá compromissos institucionais em Brasília e seguirá viagem para novas disputas na Europa.
A agenda inclui um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcado para a manhã de sexta-feira, na capital federal. A recepção a medalhistas olímpicos é uma tradição do governo brasileiro e já ocorreu em outras ocasiões. Também devem participar da reunião dirigentes do Comitê Olímpico do Brasil (COB), entre eles o presidente Marco La Porta.
Após a rápida visita, Lucas embarca novamente para o continente europeu, onde disputará duas etapas da Copa do Mundo de esqui alpino no mês de março. A primeira está programada para os dias 7 e 8, na Eslovênia. Em seguida, o brasileiro compete na Noruega, nos dias 24 e 25.
O retorno ao Brasil com permanência mais longa está previsto para abril. Nesse período, o esquiador deverá dedicar-se à família e cumprir compromissos com a imprensa e patrocinadores.
Depois da participação olímpica, Lucas permaneceu na Itália para atender a compromissos profissionais. Ele participou de ações promocionais de marcas como Corona e Osklen. No último dia 20, foi homenageado pelo COB pela conquista histórica e recebeu um prêmio de R$ 350 mil.
Trajetória internacional e identidade brasileira
Filho de mãe brasileira e pai norueguês, Lucas nasceu em Oslo e manteve, desde a infância, vínculos frequentes com o Brasil, onde passava temporadas de férias. O atleta completa 26 anos em 19 de abril.
Alfabetizado em dois idiomas, ele relembrou, em entrevista ao Olympics.com no ano passado, como foi o início bilíngue: "Minha mãe me ensinou português em casa mesmo e assim que comecei na escolinha na Noruega, falava metade norueguês e metade português - e ninguém estava entendendo! Estava uma bagunça mesmo".
Incentivado pelo pai, começou a esquiar aos nove anos e especializou-se nas provas de slalom e slalom gigante. O primeiro pódio em etapas da Copa do Mundo veio na temporada 2020/2021, em Sölden, na Áustria, quando tinha 20 anos.
Até meados de 2023, Lucas competiu pela Noruega. Após um breve período afastado das pistas, decidiu representar o Brasil. Em Milão-Cortina, além de conquistar o ouro inédito, foi o porta-bandeira da delegação brasileira na cerimônia de abertura, consolidando seu nome na história do esporte nacional.