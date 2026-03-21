Alcaraz elogia João Fonseca e aponta futuro promissor

247 – O tenista espanhol Carlos Alcaraz relembrou um dos momentos mais marcantes de sua juventude no circuito profissional ao comentar o desempenho do brasileiro João Fonseca, de 19 anos, após o confronto entre ambos no Miami Open. As declarações foram publicadas pelo jornal Estado de S. Paulo.

Alcaraz recordou a dura derrota que sofreu diante de Rafael Nadal no início de sua trajetória, quando completava 18 anos, em um duelo no Masters 1000 de Madri. Na ocasião, foi superado com facilidade por 6/1 e 6/2, em uma experiência que, apesar do resultado, acabou sendo determinante para sua evolução no circuito.

Ao comparar aquele momento com o atual estágio de João Fonseca, o espanhol avaliou que o brasileiro já demonstra um nível competitivo superior ao que ele próprio apresentava no começo da carreira.

Aprendizado com derrotas e evolução no circuito

“Bem, me lembro da primeira vez que joguei contra o Rafa Nadal em Madri. Lembro como aquela partida foi boa para mim... Mesmo tendo sido massacrado. Diria que, para ele (João Fonseca), jogar de igual para igual com a gente (ele e o Sinner) vai dar um ótimo feedback da equipe dele. E eles vão saber o que ele precisa melhorar no futuro”, afirmou Alcaraz.

A análise do espanhol ressalta a importância dos confrontos contra os melhores jogadores do mundo como ferramenta de aprendizado e amadurecimento técnico. Fonseca enfrentou recentemente Jannik Sinner e o próprio Alcaraz — os dois líderes do ranking mundial — e, mesmo sem vitórias, deixou boa impressão pelo nível de competitividade.

Para Alcaraz, esse tipo de experiência acelera o desenvolvimento de jovens atletas e permite ajustes mais precisos em sua evolução.

Elogios a João Fonseca e projeção de futuro

O espanhol também destacou as qualidades técnicas do brasileiro e demonstrou confiança em seu potencial de crescimento no circuito internacional.

“Como eu disse, João tem tudo, ótimos golpes e coisas para melhorar. Mas tenho certeza de que ele vai conseguir (crescer). Jogar contra o número 1 e o número 2 do mundo em torneios consecutivos vai ser muito útil para ele”, elogiou.

Alcaraz vive uma fase extremamente sólida na temporada, com 17 vitórias em 18 partidas, consolidando-se como um dos principais nomes do tênis mundial. Ainda assim, reconhece no brasileiro um talento capaz de trilhar caminho semelhante ao seu.

Próximos desafios e temporada no saibro

Após a participação no Miami Open, João Fonseca volta suas atenções para a temporada europeia de saibro, onde terá pela frente um novo desafio: a disputa do Masters 1000 de Montecarlo, seu primeiro torneio desse nível nesse tipo de piso.

A depender do sorteio e do desempenho ao longo da competição, o brasileiro poderá reencontrar Alcaraz em mais um confronto direto. Além disso, já está confirmado um duelo entre os dois em um torneio de exibição no fim do ano, no Allianz Parque, em São Paulo.

A trajetória de Fonseca, marcada por enfrentamentos precoces contra os melhores do mundo, reforça a percepção de que o jovem brasileiro está sendo testado em alto nível desde cedo — um fator que, na visão de Alcaraz, pode acelerar sua consolidação entre os grandes nomes do tênis mundial.