Alcaraz supera cãibras, vence Zverev e vai à final do Australian Open

247 - Carlos Alcaraz precisou recorrer a todos os limites físicos e emocionais para garantir, nesta sexta-feira, uma vaga inédita na final do Australian Open. Aos 22 anos, o espanhol enfrentou uma verdadeira maratona de 5h27min na Rod Laver Arena, superou cãibras severas no terceiro set, resistiu à pressão no set decisivo e eliminou o alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo, em uma das partidas mais dramáticas da história recente do torneio.

Em um confronto decidido apenas no quinto set, o líder do ranking mundial venceu por 6/4, 7/6 (5), 6/7 (3), 6/7 (4) e 7/5, mesmo após estar em desvantagem de 5 a 3 na parcial final.

A vitória teve contornos épicos. Depois de abrir dois sets a zero, Alcaraz sofreu com cãibras na coxa direita no terceiro set, chegou a pedir atendimento médico e passou a ter dificuldades visíveis de movimentação. Ainda assim, manteve-se em quadra, encurtou os pontos e levou a disputa até o limite físico e mental.

— “Você tem que acreditar até o fim, foi partida mais longa da minha carreira. Tive que jogar com meu coração. Estou extremamente orgulhoso com a maneira como lutei” — afirmou o número 1 do mundo após a partida.

O triunfo coloca Alcaraz em sua oitava final de Grand Slam e faz dele o mais jovem tenista a alcançar quatro finais consecutivas desse nível na Era Aberta, iniciada em 1968. No domingo, às 5h30 (de Brasília), ele tentará conquistar o único título de Slam que ainda falta em sua carreira. O adversário sairá do duelo entre o italiano Jannik Sinner, atual bicampeão do torneio, e o sérvio Novak Djokovic, recordista de títulos em Melbourne, com dez troféus.

Do outro lado da rede, Zverev voltou a bater na trave na busca pelo primeiro título de Grand Slam. Vice-campeão do Australian Open em 2025, o alemão também já havia ficado com o segundo lugar no US Open de 2020 e em Roland Garros de 2024, adiando mais uma vez a conquista inédita.

A semifinal foi marcada por reviravoltas constantes. Alcaraz aproveitou uma dupla-falta do rival para quebrar o saque no primeiro set e fechar a parcial em 40 minutos. No segundo, perdeu vantagem, reagiu no tiebreak e abriu dois sets a zero. A partir daí, o jogo ganhou contornos de sobrevivência: Zverev cresceu, dominou os tiebreaks do terceiro e do quarto sets e levou a decisão para a quinta parcial.

No set decisivo, o alemão chegou a sacar para o jogo, mas Alcaraz encontrou forças para devolver a quebra, empurrado pela torcida, e virou o placar. Sob pressão extrema, Zverev acabou errando um voleio na rede no match point, selando uma virada que já entra para a história do torneio australiano.