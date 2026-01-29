Sabalenka avança com autoridade e chega à quarta final seguida do Australian Open

247 - Aryna Sabalenka confirmou mais uma atuação de alto nível no Australian Open e garantiu vaga em sua quarta final consecutiva do torneio feminino. A tenista número 1 do mundo venceu a ucraniana Elina Svitolina, cabeça de chave número 12, por 6-2 e 6-3 na semifinal disputada na noite de quinta-feira, na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Com o resultado, Sabalenka assegurou presença na decisão de sábado, quando voltará a disputar o troféu Daphne Akhurst Memorial Cup.

A vitória foi construída em 1h16min, no primeiro confronto das semifinais femininas. Com isso, Sabalenka entrou para um grupo seleto na Era Aberta, tornando-se apenas a terceira jogadora a alcançar quatro finais consecutivas de simples femininas no Australian Open, feito antes registrado apenas por Evonne Goolagong e Martina Hingis.

A bielorrussa, finalista da edição de 2025, apresentou novamente um jogo agressivo e eficiente. Foram 29 bolas vencedoras na partida, elevando para 172 o total no torneio, o maior entre todas as competidoras. O triunfo sobre Svitolina também marcou a oitava final de Grand Slam da carreira da líder do ranking mundial.

Após o jogo, Sabalenka celebrou o desempenho, mas ressaltou que o objetivo principal ainda não foi concluído. “Uma conquista incrível, mas o trabalho ainda não terminou”, afirmou a número 1 do mundo.

Em seguida, ela elogiou a adversária e destacou a dificuldade do confronto. “Muito feliz com a vitória, ela é uma adversária muito dura, vinha jogando um tênis incrível durante toda a semana, e estou muito feliz por ter superado esse jogo tão difícil”, disse.

Sabalenka também explicou que acompanhou atentamente a trajetória de Svitolina no torneio, especialmente as vitórias da ucraniana sobre Coco Gauff e Mirra Andreeva, o que ajudou na definição da estratégia. “Tenho acompanhado o jogo dela, ela jogou de forma incrível contra a Mirra, contra a Coco, no geral durante todo o torneio”, afirmou.

Segundo a bielorrussa, a leitura do momento da rival foi determinante para a postura agressiva adotada em quadra. “Senti que precisava entrar mais em quadra e colocar o máximo de pressão possível sobre ela, e fico feliz que o nível tenha aparecido hoje. Joguei um grande tênis e estou feliz por ter vencido em sets diretos”, completou.

Sabalenka e Svitolina chegaram à semifinal como duas das jogadoras mais em forma da temporada, ambas campeãs recentes — a bielorrussa no Brisbane International e a ucraniana no ASB Classic, em Auckland — e sem perder sets até então no Australian Open.

Desde o início do confronto, a líder do ranking mostrou solidez nos momentos de pressão, salvando break points logo no primeiro game de saque e assumindo o controle da partida a partir da metade do primeiro set. Mesmo diante de um episódio de tensão envolvendo uma marcação de “hindrance” confirmada após revisão em vídeo, Sabalenka manteve a concentração, obteve a primeira quebra e abriu vantagem confortável.

No segundo set, a número 1 do mundo chegou a sofrer uma quebra de saque, mas reagiu rapidamente, retomando o domínio com golpes potentes do fundo de quadra. Confiante, voltou a quebrar o serviço da adversária e fechou a partida com uma direita cruzada precisa, sua 29ª bola vencedora na semifinal.