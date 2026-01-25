Sabalenka avança às quartas do Australian Open 2026 e amplia recorde histórico em tie-breaks

247 – Aryna Sabalenka se tornou a primeira tenista a garantir presença nas quartas de final do Australian Open 2026 ao vencer, neste domingo, a canadense Victoria Mboko, cabeça de chave 17, por 6-1 e 7-6(1), na Rod Laver Arena.

A classificação foi relatada no site oficial do Australian Open, que destacou a capacidade da número 1 do mundo de suportar uma forte reação da adversária no fim do segundo set e, ainda assim, fechar a partida no quinto match point, mantendo a campanha impecável sem perder sets no torneio.

Vitória em dois sets, reação tardia e frieza no momento decisivo

O roteiro do jogo começou amplamente favorável à principal favorita. Sabalenka controlou o primeiro set com autoridade, impôs ritmo agressivo e fechou a parcial com uma combinação de potência e precisão que deixou Mboko sem margem para administrar os próprios golpes.

No segundo set, porém, a história mudou. Sabalenka chegou a abrir vantagem confortável e colocou a vitória no horizonte ao construir uma liderança de 4-1. Mboko, pressionada, reagiu com força: seus golpes de fundo passaram a “enganar” a número 1 do mundo, e a canadense conseguiu devolver uma quebra, inflamando a torcida.

No momento em que Sabalenka sacava para fechar o jogo em 5-4, Mboko foi ousada nas devoluções, salvou três match points e fabricou oportunidades de quebra, confirmando a virada momentânea do set ao aproveitar o erro da favorita.

A resposta de Sabalenka veio na base do saque e da experiência. Quando ficou a poucos pontos de ir a um terceiro set, ela encontrou dois serviços decisivos para levar a definição ao tie-break — e ali retomou o controle por completo, disparando para 6-0 e encerrando o jogo com autoridade.

Recorde em tie-breaks e o peso de ser número 1

Um dos marcos mais fortes do triunfo foi estatístico: Sabalenka chegou ao 20º tie-break consecutivo vencido em Grand Slams. O feito supera um recorde que, segundo o texto oficial do torneio, pertencia a Novak Djokovic, que venceu 19 tie-breaks seguidos em majors entre Wimbledon 2005 e 2007.

A explicação da própria Sabalenka para o desempenho em momentos de pressão foi direta: "Indo para os tie-breaks, eu tento não pensar que isso é um tie-break, jogar ponto a ponto e eu acho que essa é a chave para essa consistência".

The stats don't lie 🤷‍♀️



The Grand Slam tiebreak queen Aryna Sabalenka has made her 13th consecutive Grand Slam quarterfinal, defeating Mboko 6-1 7-6(1) on RLA.#AO26 pic.twitter.com/QS6gv9Hq2A — #AusOpen (@AustralianOpen) January 25, 2026

Além disso, a número 1 do mundo enfatizou o nível da adversária e a dificuldade do confronto, especialmente pela liberdade com que Mboko passou a jogar na reta final: "Que jogadora incrível para uma idade tão jovem, é incrível ver essas meninas chegando ao circuito", disse Sabalenka. Em seguida, completou: "(Ela) me pressionou muito hoje, estou super feliz com a vitória." E ainda resumiu o sentimento após o susto no segundo set: "Foi uma bela luta. Estou super feliz por ter conseguido fechar essa partida em sets diretos."

O desempenho ofensivo também foi destacado: Sabalenka terminou a partida com 31 winners, contra 19 de Mboko, reforçando a diferença de peso de bola e de controle nos momentos-chave.

Mboko impressiona e tira lições do duelo

Apesar da derrota, Mboko viveu um dos maiores testes da carreira — e o duelo foi repleto de “primeiras vezes” para a canadense: primeiro jogo de oitavas de final em um Grand Slam, primeira partida no maior palco do Melbourne Park e primeiro confronto contra uma número 1 do mundo.

O texto do Australian Open também contextualizou a trajetória recente da jovem de 19 anos e suas credenciais competitivas, apontando vitórias contra campeãs de Grand Slam em outras ocasiões e o objetivo de tentar recolocar o Canadá nas quartas em Melbourne, algo que não acontece desde 2015.

Em quadra, Mboko teve momentos de brilho, arrancando reações do público com winners e devoluções agressivas, além de um trecho do segundo set em que conseguiu virar a dinâmica do jogo. Ao fim, ela reconheceu que a margem de erro contra Sabalenka é mínima e explicou onde sentiu a diferença: "Se estiver muito curto, ela automaticamente aproveitou e não perdeu tempo para me colocar totalmente na defesa".

A canadense detalhou ainda o que aprendeu sobre o nível de exigência do topo do circuito: "Desde o começo, no momento em que a qualidade do meu golpe não era boa o suficiente, ela estava ditando na hora, então isso é algo que eu (posso) trabalhar e aprender para a próxima vez."

Próximo desafio: Iva Jovic nas quartas e a busca pelo tricampeonato

Com a vitória, Sabalenka garantiu sua 13ª quartas de final consecutiva em Grand Slams e deu mais um passo na tentativa de conquistar, pela terceira vez, o troféu do Australian Open — a Daphne Akhurst Memorial Cup.

O próximo obstáculo será a cabeça de chave 29, Iva Jovic. A norte-americana carimbou a vaga com um triunfo contundente por 6-0 e 6-1 sobre Yulia Putintseva, resultado que lhe rendeu, segundo o texto do torneio, sua primeira classificação para quartas de final em um Grand Slam.

Agora, a favorita chega embalada por mais um teste de resistência mental: suportou a virada parcial, evitou o terceiro set e, no momento em que a pressão máxima se instala, voltou a fazer do tie-break um território quase inacessível para as adversárias.