Djokovic faz história no Australian Open 2026, chega a 400 vitórias em Grand Slams e avança com susto no teto fechado

247 – Novak Djokovic ampliou neste sábado (24) a coleção de recordes em Melbourne ao se tornar o primeiro jogador a alcançar 400 vitórias em partidas de simples de Grand Slams e, de quebra, avançar pela 18ª vez à quarta rodada do Australian Open. As informações são do site oficial do Australian Open, em reportagem de Lee Goodall, publicada em 24 de janeiro de 2026.

Cabeça de chave número 4, o sérvio de 38 anos superou o holandês Botic van de Zandschulp por 6-3, 6-4 e 7-6(4) sob o teto da Rod Laver Arena, em um jogo que começou com controle, mas terminou em clima de tensão, com atendimento médico, frustração evidente e set points salvos no fim.

Marco histórico e outra marca de peso em Melbourne

A vitória levou Djokovic a 102 triunfos em Melbourne Park, igualando o total de Roger Federer no Australian Open, feito que reforça a dimensão da longevidade do sérvio no primeiro Grand Slam da temporada.

Embora o placar em sets diretos sugira uma tarde relativamente tranquila, o confronto teve “zonas de turbulência” — especialmente porque Van de Zandschulp já havia vencido Djokovic em Indian Wells na temporada passada, um antecedente que adicionou pressão ao duelo.

Um início forte e um ponto “de cinema” para quebrar o saque

O primeiro set ganhou vida no quarto game, quando Djokovic construiu um break point e venceu uma troca impressionante de 26 golpes. Segundo o relato, o holandês chegou a dominar o rali com uma direita cruzada curta, mas Djokovic se manteve vivo na jogada, aplicou um lob “milimétrico” e, no fim, confirmou a quebra que abriu caminho para fechar a parcial em 6-3.

Ainda no set inicial, Djokovic quase voltou a quebrar ao contar com passadas de backhand de alto impacto quando o holandês sacou em 2-5, mas logo consolidou a vantagem para fechar a parcial com autoridade.

Segundo set muda de humor e Djokovic demonstra irritação

No segundo set, Djokovic quebrou logo no primeiro game, confirmou o saque para 2-0 e abriu duas quebras de vantagem. Nesse momento, Van de Zandschulp recebeu atendimento do fisioterapeuta no ombro direito — uma interrupção de cerca de três minutos que, de acordo com a reportagem, pareceu alterar o ritmo do jogo.

Na volta, Djokovic oscilou pela primeira vez no serviço e permitiu que o holandês devolvesse uma das quebras. O adversário, então, passou a golpear mais pesado e a incomodar com “big hits”, cenário que aumentou a irritação do sérvio. Em um dos games mais longos, ao confirmar o saque e fazer 4-2, Djokovic soltou um grito de comemoração que traduziu alívio e nervosismo ao mesmo tempo.

Depois, Djokovic explicou a queda de intensidade:

"Eu relaxei um pouco demais e tive problemas para fechar o segundo set e, praticamente a partir daquele momento, foi realmente um jogo de qualquer um."

Terceiro set tem atendimento médico, set points salvos e tiebreak dramático

Com dois sets de vantagem, Djokovic ainda encarou novas dificuldades no início do terceiro. Ele tropeçou e quase virou o tornozelo no terceiro game, e depois pediu tempo médico para tratar o pé na troca de lados seguinte.

Após quebras trocadas no início, o set “pegou fogo” de vez no 12º game: Djokovic sacou em 5-6 para seguir vivo e precisou salvar dois set points, levando a decisão ao tiebreak.

Djokovic abriu 3-1, mas Van de Zandschulp reagiu e empatou em 3-3 após vencer uma troca de 16 golpes. No momento decisivo, porém, o holandês falhou em bolas importantes — uma voleio “fazível”, um backhand curto e um drive de backhand — e ofereceu três match points ao sérvio. Djokovic ainda cometeu dupla falta no primeiro, mas fechou o jogo quando outro golpe de fundo do adversário saiu.

Ao comentar o sufoco no terceiro set, Djokovic destacou o quão fina é a margem no alto nível:

"Eu fui realmente sortudo de sair do perigo no set point no terceiro set — ele teve a vantagem naquele ponto e as coisas acontecem tão rapidamente neste esporte. Um golpe pode realmente determinar o vencedor, então estou apenas feliz por vencer em sets diretos."

Próximo desafio: Mensik e a rota de um possível duelo com Sinner

Com a classificação, Djokovic seguirá na segunda-feira sua busca por um 11º título do Australian Open, enfrentando o tcheco Jakub Mensik, campeão recente em Auckland. O texto lembra que Mensik é o jovem que venceu Djokovic na final de Miami na temporada passada.

Djokovic também indicou que, apesar do bom começo, não pretende acelerar expectativas — citando as lições de 2025, quando se empolgou cedo e acabou lidando com lesões em três dos quatro Grand Slams:

"Tem sido um ótimo começo de torneio. Obviamente as coisas podem mudar. Eu não estou me adiantando porque no ano passado aprendi uma lição…"

A reportagem observa ainda que o sérvio segue em uma rota que pode colocá-lo frente a frente com o segundo cabeça de chave, Jannik Sinner, nas semifinais — um cenário que eleva a temperatura do torneio conforme a chave afunila.