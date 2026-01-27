Zverev vence batalha contra Tien e segue vivo na busca pelo título do Australian Open

247 - Alexander Zverev voltou a mostrar força e resistência no Australian Open ao garantir vaga nas semifinais após uma partida longa e intensa contra o norte-americano Learner Tien. O alemão venceu por 3 sets a 1, com parciais de 6-3, 6-7, 6-1 e 7-6, mantendo vivo o sonho de conquistar, pela primeira vez, o título do torneio disputado em Melbourne.

Com o resultado desta segunda-feira (26), Zverev, atual número 3 do ranking mundial, aguarda agora o vencedor do confronto entre Carlos Alcaraz e Alex de Minaur para saber quem enfrentará na disputa por uma vaga na final. Vice-campeão em 2025, quando foi superado por Jannik Sinner na decisão, o alemão amplia mais uma vez o caminho rumo a uma possível nova final no chamado “Happy Slam”.

Zverev chegou às quartas de final embalado por uma sequência sólida no torneio, com vitórias consistentes sobre adversários como Cameron Norrie e Francisco Cerúndolo. Do outro lado da quadra, Learner Tien, de apenas 20 anos, vinha chamando atenção ao eliminar Daniil Medvedev em sets diretos, repetindo um feito semelhante da temporada anterior, quando surpreendeu um top 15 logo nas primeiras rodadas de um Grand Slam.

O jovem norte-americano também entrou para a história da competição ao se tornar o mais novo a alcançar as quartas de final do Australian Open desde Nick Kyrgios, em 2015, além de ser o americano mais jovem a chegar tão longe em um Grand Slam desde Andy Roddick, em 2002. Antes do duelo, o retrospecto entre os dois era equilibrado, com uma vitória para cada lado.

Dentro de quadra, Zverev começou impondo seu ritmo desde o primeiro set, controlando as trocas e fechando a parcial inicial por 6 a 3. Na sequência, Tien reagiu, elevou o nível e levou o segundo set ao tie-break, onde foi mais eficiente para empatar o confronto ao vencer por 7 a 5.

A resposta do alemão veio de forma contundente no terceiro set. Com maior agressividade e domínio dos pontos, Zverev não deu chances ao adversário e fechou a parcial em 6 a 1. O quarto set voltou a ser equilibrado, repetindo o cenário de disputa ponto a ponto, mas, no tie-break decisivo, o alemão foi superior e venceu por 7 a 3, encerrando o confronto após mais de três horas de jogo.

Apesar da eliminação, Learner Tien deixa Melbourne com o melhor desempenho de sua carreira em torneios de Grand Slam, consolidando-se como uma das promessas do tênis mundial. Já Zverev segue firme na competição, alimentando a expectativa de conquistar um título inédito em sua trajetória profissional.