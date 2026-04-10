“João Fonseca estará entre nós em breve”, diz Zverev

247 - Alexander Zverev projetou um futuro promissor para João Fonseca após o confronto entre os dois nas quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, destacando o rápido crescimento do brasileiro no circuito profissional.

O alemão venceu a partida por 7/5, 6/7 (7/3) e 6/3, em um duelo equilibrado que se estendeu por 2h40min, evidenciando a capacidade competitiva do jovem tenista diante de um dos principais nomes da ATP.

Ao avaliar o desempenho de Fonseca, Zverev ressaltou o talento e a velocidade de evolução do adversário. “Ele é um talento tremendo. Acho que todos nós top players sabemos que ele está chegando muito, muito rápido e estará entre nós em breve”, afirmou.

Alexander Zverev sobre João Fonseca:



“Ele é um talento tremendo. Acho que todos nós top players sabemos que ele está chegando muito, muito rápido e estará entre nós em breve.”



[Via ESPN Brasil]

pic.twitter.com/NJqibsKUrq April 10, 2026

O alemão também apontou que o brasileiro ainda tem aspectos a aprimorar, mas demonstrou confiança em sua progressão. “Ainda tem coisas a melhorar, claro. Mas é um grande jogador, um grande talento, tenho certeza, mas com o tempo ele vai evoluir ainda mais e estará junto conosco”, completou.

A análise foi feita no contexto de comparações com outros jovens protagonistas do circuito, como Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, reforçando a percepção de que Fonseca pode se inserir, em curto prazo, no grupo que disputa as primeiras posições do ranking mundial.