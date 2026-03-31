Presidente da Fifa afirma que o Irã vai disputar a Copa do Mundo de 2026

247 - O presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou, nesta terça-feira (31), que a seleção do Irã disputará a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista à TV Univision, do México, o dirigente assegurou que a vaga obtida dentro de campo será mantida, independentemente do cenário geopolítico. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Segundo Infantino, a classificação esportiva do Irã garante sua presença no torneio. “Eles se classificaram esportivamente para esta Copa, foi uma seleção que garantiu a vaga muito cedo. É um país de futebol. Queremos que jogue, e vai disputar o Mundial. Não há plano B, C ou D. É o plano A”, declarou.

O dirigente também reconheceu o contexto internacional sensível envolvendo o país, em meio às agressões promovidas por Estados Unidos e Israel, mas afirmou que a Fifa não tem atribuição para intervir nesse tipo de conflito. “Vivemos em um contexto geopolítico muito complexo. Não temos a capacidade de resolver problemas e conflitos geopolíticos, mas temos, sim, a possibilidade de unir, de criar oportunidades para aproximar o mundo fisicamente”, disse.

Cenário e desafios logísticos

A participação do Irã no torneio ocorre em meio a incertezas relacionadas à logística e à segurança. O país foi sorteado no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, com estreia prevista para o dia 16 de junho, contra os neozelandeses.

Apesar da confirmação institucional, há entraves práticos. O presidente da federação iraniana, Mehdi Taj, indicou que o país pretende evitar jogos nos EUA, uma das sedes da competição, mas não abrir mão da disputa. Entre as preocupações estão a emissão de vistos e as condições de segurança para a delegação.

Diante desse cenário, surgiu a possibilidade de transferir partidas do Irã para o México, que também sediará o Mundial ao lado de Estados Unidos e Canadá. A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, indicou que o país pode receber os jogos, caso a Fifa decida por ajustes, embora nenhuma definição tenha sido anunciada até o momento.

Contexto político

O debate sobre a participação iraniana ganhou força após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que sugeriu a exclusão do Irã da competição por questões de segurança. O episódio amplia a dimensão política em torno do torneio e impõe desafios adicionais à organização.

Além disso, o Ministério do Esporte do Irã proibiu seleções e clubes do país de viajarem para nações consideradas hostis. Em comunicado, o governo afirmou que a medida busca preservar a segurança de atletas e integrantes das delegações.