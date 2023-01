Irmão de Daniel Alves passa pano e diz que lateral foi vítima de “esquema demoníaco”

"Meu irmão caiu em uma armadilha. Essa confusão está afundando a carreira dele" diz o irmão do jogador acusado de estuprar uma jovem de 23 anos na Espanha edit

247 - Ney Alves, irmão do jogador Daniel Alves, disse em entrevista à emissora de televisão espanhola Espejo Publico, que o lateral foi vítima de uma armadilha, um “esquema demoníaco”. Ney negou que o jogador tenha cometido o estupro do qual é acusado.

“Meu irmão caiu em uma armadilha. Minha família não vai desistir. Meu irmão tem uma carreira impecável pelo mundo e essa confusão está afundando a carreira dele. Definitivamente faremos tudo o que pudermos para tirar meu irmão desse esquema demoníaco-diabólico em que foi colocado”, declarou Ney Alves.

Daniel Alves está preso preventivamente desde o último dia 20, em Barcelona, acusado de estupro, que teria sido cometido no último dia 30 de dezembro. Na última segunda (23), o lateral brasileiro foi transferido de prisão na cidade, e na terça, contratou um novo advogado.

Advogada que representa a mulher que teria sido estuprada pelo jogador contou ao UOL nesta quarta-feira (25) que sua cliente faz questão de não receber indenização do atleta. Ela quer sua prisão.

De acordo com a advogada, sua cliente tem feito tratamento psiquiátrico e usado antivirais para evitar infecções sexualmente transmissíveis. Segundo a vítima, Daniel Alves não teria utilizado preservativo durante o estupro. As informações são do Globo Esporte.

