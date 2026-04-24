João Fonseca avança à 3ª rodada em Madri após desistência

247 - O brasileiro João Fonseca avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Madri nesta sexta-feira (24) sem precisar entrar em quadra. A classificação veio após a desistência do croata Marin Cilic, que alegou problemas estomacais e não disputou o confronto previsto pela segunda rodada.

De acordo com informações divulgadas pela AFP, Fonseca faria justamente sua estreia na competição diante de Cilic. Com o abandono do adversário, o jovem tenista brasileiro garantiu vaga automática na fase seguinte do torneio disputado na capital espanhola.

Agora, Fonseca aguarda a definição de seu próximo oponente na competição. O adversário sairá do duelo entre o espanhol Rafael Jódar e o australiano Alex de Minaur, que se enfrentam pela continuidade da chave.

A classificação sem jogo representa uma oportunidade para o brasileiro preservar energia e se preparar melhor para o próximo desafio em um dos torneios mais importantes do circuito mundial de tênis.