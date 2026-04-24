Alcaraz desiste de Roma e Roland Garros após lesão no punho

247 - O tenista espanhol Carlos Alcaraz anunciou que não disputará os próximos compromissos da temporada europeia de saibro, incluindo o Masters 1000 de Roma e Roland Garros, após exames confirmarem a necessidade de recuperação de uma lesão no punho direito. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo.

A decisão foi tomada depois que o atleta, de 22 anos, sentiu o problema físico durante o ATP 500 de Barcelona, na última quarta-feira (15), quando precisou abandonar a competição ainda no decorrer do torneio. Após avaliações médicas mais detalhadas, o espanhol optou por priorizar o tratamento.

Em comunicado publicado nas redes sociais nesta sexta-feira (24), Alcaraz explicou a escolha com cautela. "Após os resultados dos exames realizados hoje, decidimos que o mais prudente é sermos cautelosos e não participarmos dos torneios de Roma ou Roland Garros", afirmou.

O tenista também destacou que ainda não há uma data definida para o retorno às quadras, já que dependerá da evolução clínica da lesão. Segundo ele, a prioridade neste momento é garantir uma recuperação completa antes de voltar ao circuito.

Apesar da frustração pela ausência em competições importantes do calendário, o espanhol demonstrou confiança na recuperação. "É um momento difícil para mim, mas tenho certeza que voltaremos mais fortes disso", declarou.

A ausência de Alcaraz representa uma baixa significativa para a temporada de saibro, especialmente em Roland Garros, onde o jovem vinha sendo apontado como um dos principais favoritos ao título.