Jogo entre Inglaterra e Brasil tem o quinto maior público do futebol feminino

247 - O jogo entre Inglaterra e Brasil nesta quinta-feira (6) registrou o quinto maior público da história do futebol feminino. A partida contou com 83.132 pessoas em Wembley, Londres, capital inglesa. Foi o maior número em um jogo com a seleção brasileira feminina.

Os dois maiores públicos da história do futebol feminino são do Barcelona, no mata-mata da Champions da temporada passada. As duas partidas contaram com mais de 91 mil pessoas.

O Brasil perdeu a Finalíssima para a Inglaterra nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo reuniu a campeã europeia (as inglesas), e a campeã sul-americana, as brasileiras.

