LaLiga investiga novo caso de racismo contra Vini Jr.

247 - No último sábado (2), durante a partida entre o Valência e o Real Madrid, o racismo voltou a ser o protagonista nas arquibancadas do Estádio do Valência. Imagens capturadas por uma espectadora brasileira, identificada como Anna Anjos, revelaram uma criança proferindo um insulto racista contra o jogador brasileiro Vinicius Junior, chamando-o de "mono", termo pejorativo em espanhol que significa "macaco".

O vídeo, obtido com exclusividade pela ESPN, mostra claramente o momento em que a criança profere o insulto, enquanto outros torcedores ao redor aparentam ignorar a situação. Anna Anjos, que reside em Barcelona e estava presente no estádio, não apenas filmou o ocorrido, mas também confrontou a criança e sua mãe, alertando sobre a gravidade do ato racista. No entanto, a situação tomou um rumo ainda mais tenso quando a mãe da criança, ao perceber que estava sendo filmada, agrediu Anna Anjos na tentativa de impedir a gravação do vídeo. Apesar da reação hostil, a brasileira persistiu e, posteriormente, compartilhou as imagens nas redes sociais, desencadeando uma onda de indignação e debates sobre o racismo no futebol.

Diante da repercussão, a LaLiga anunciou, segundo o jornal O Globo, que está investigando o ocorrido.

