Livre no mercado, Renato Gaúcho é cotado para assumir importante Seleção sul-americana

247 - Um dos grandes técnicos do futebol brasileiro, Renato Gaúcho segue livre no mercado e não parece próximo de assumir nenhum clube. O treinador, que está sem clube desde o dia 29 de novembro, chegou a ser sondado por diversos times, contudo, nunca avançou nas tratativas. As informações são do portal Fanáticos.

Isso porque, ao que tudo indica, Renato está tirando um período de 'férias' e não parece disposto a assumir nenhuma equipe neste ano, já tendo inclusive, recusado algumas abordagens.

No entanto, com uma seleção entrando na jogada, o ex-atacante pode ver com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol, já que essa seria uma experiência nova em sua carreira.

E, segundo o jornal argentino Clarín, isso pode vir a acontecer nos próximos meses, já que Renato é um dos nomes cotados para substituir Reinaldo Rueda, ex-Flamengo, que foi demitido da Seleção colombiana em abril, após uma campanha fraca nas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Na carreira, Renato soma passagens por equipes tradicionais do Brasil, com destaque para Fluminense e Grêmio, onde conquistou todos os títulos de sua carreira como técnico até então.

