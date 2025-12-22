Lula celebra conquista do Corinthians na Copa do Brasil com mensagem nas redes

247 - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comemorou publicamente a conquista do Corinthians na Copa do Brasil. Torcedor assumido do Timão, Lula usou as redes sociais na noite deste domingo (21) para celebrar o título nacional alcançado pelo time alvinegro, informa o Metrópoles.

Lula compartilhou uma imagem com jogadores do Corinthians e o troféu da competição, marcando o momento de celebração da equipe campeã.

Na arte divulgada pelo presidente aparecem atletas como Memphis Depay, Yuri Alberto e outros integrantes do elenco corintiano, além da taça da Copa do Brasil. Na legenda da publicação, Lula escreveu: “Presente de Natal antecipado pra nação corintiiana. Parabéns, Timão! ✨”.

O Corinthians garantiu o título após empatar em 0 a 0 o jogo de ida, disputado na Neo Química Arena, e vencer o Vasco por 2 a 1 na partida decisiva. Os gols da equipe paulista foram marcados por Yuri Alberto e Memphis Depay, enquanto Nuno Moreira balançou as redes para o time carioca.

Com a conquista, o Corinthians chegou ao seu quarto título da Copa do Brasil. O clube já havia levantado a taça em outras três ocasiões: nos anos de 1995, 2002 e 2009, consolidando sua trajetória de destaque na principal competição mata-mata do futebol nacional.