Lula celebra ouro inédito de Lucas Pinheiro Braathen e destaca força do esporte brasileiro

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou neste sábado (14) a conquista inédita da primeira medalha de ouro do Brasil em uma edição olímpica de inverno. O feito foi alcançado pelo atleta Lucas Pinheiro Braathen, vencedor da prova de slalom gigante nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026.

Em publicação na rede social X, Lula ressaltou o caráter histórico do resultado e destacou o impacto da vitória para o país.

“Pela primeira vez, nosso país sobe ao pódio em uma edição olímpica de inverno”, escreveu o presidente.

Na sequência, o chefe do Executivo associou o desempenho de Braathen ao fortalecimento das políticas esportivas e ao desenvolvimento do setor no Brasil. “O resultado inédito mostra que o esporte brasileiro não tem limites. É o reflexo de talento, dedicação e do trabalho contínuo de fortalecimento do esporte em todas as suas dimensões”, afirmou.

Lula também parabenizou o atleta e sua equipe técnica, ressaltando o alcance simbólico da medalha para o futuro do esporte nacional. Segundo ele, a conquista “inspira novas gerações e amplia o horizonte do esporte nacional”.

A vitória de Lucas Pinheiro Braathen inscreve o Brasil, pela primeira vez, no topo do pódio em Jogos Olímpicos de Inverno, ampliando a presença do país em modalidades tradicionalmente dominadas por nações com forte tradição em esportes de neve.