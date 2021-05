Lula presta solidariedade a Gil, vítima de homofobia por parte de dirigente do Sport

O ex-BBB foi atacado por fazer sua famosa dancinha no estádio do clube: "arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha" edit

247 - O ex-presidente Lula prestou solidariedade pelo Twitter nesta sexta-feira (14) ao ex-BBB Gil, que foi alvo de ataque homofóbico por parte de um conselheiro do Sport Club do Recife.

"A atitude individual de um dirigente guiado pelo ódio não condiz com a tradição do Sport e a relação que o time construiu com o povo de Pernambuco. Minha solidariedade ao companheiro Gil e que seu trabalho em favor da Educação possa alcançar esse conselheiro", escreveu o ex-presidente.

Gil, que é homossexual, foi atacado por fazer sua famosa dancinha na Ilha do Retiro, estádio do Sport: "arretado! 1,2 milhões de pessoas achando que o Sport só tem viado, só tem bicha".

