Manchester City anuncia saída de Pep Guardiola após uma década

247 - O Manchester City confirmou nesta sexta-feira (22) a saída do técnico Pep Guardiola ao fim da atual temporada europeia, encerrando um dos ciclos mais vitoriosos da história do futebol inglês. Após dez anos no comando da equipe, o treinador espanhol deixa o clube com 20 títulos conquistados, incluindo a Liga dos Campeões da Europa, o Mundial de Clubes e seis edições da Premier League.

Guardiola explicou que a decisão não está ligada a conflitos ou desgastes específicos, mas a um sentimento pessoal de encerramento de ciclo.

“Que momentos maravilhosos vivemos juntos. Não me perguntem por que estou partindo. Não há motivo, mas lá no fundo, sei que chegou a minha hora. Nada é eterno; se fosse, eu estaria aqui. Eternos serão os sentimentos, as pessoas, as lembranças, o amor que tenho pelo meu Manchester City”, declarou o treinador.

A despedida oficial acontecerá no próximo domingo, diante do Aston Villa, no Etihad Stadium, pela rodada final da Premier League. O jogo marcará a 593ª e última partida de Guardiola à frente do Manchester City, consolidando-o como o treinador com maior longevidade no comando do clube, superando o histórico Les McDowall.

Pep Guardiola chegou ao Manchester City em 2016 e rapidamente transformou a equipe em uma potência do futebol mundial. Sob sua liderança, o clube conquistou um domínio inédito no futebol inglês, com campanhas históricas e um estilo de jogo que influenciou equipes em todo o planeta.

Mesmo após renovar contrato em novembro de 2024, com vínculo válido até junho de 2027, Guardiola optou por antecipar sua saída. A decisão surpreendeu parte da imprensa europeia e movimenta os bastidores do mercado internacional de treinadores.

Entre os nomes cotados para substituir o espanhol está Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea e antigo auxiliar de Guardiola no próprio Manchester City. A proximidade entre os dois e o conhecimento do modelo de jogo do clube são apontados como fatores decisivos para a possível escolha.

Apesar da saída do cargo de treinador, Guardiola continuará ligado ao Grupo City. O espanhol assumirá a função de Embaixador Global, atuando como consultor técnico em projetos e colaborações envolvendo os clubes administrados pelo conglomerado esportivo.

O futuro do treinador ainda é incerto. Segundo o jornal espanhol Sport, as seleções da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e de Marrocos monitoram a situação do técnico. De acordo com a publicação, representantes das federações árabes já iniciaram contatos após a confirmação de sua saída do Manchester City.