Meligeni defende que torcedores brasileiros sejam expulsos dos torneios de tênis por falta de educação

247 – O ex-tenista Fernando Meligeni defendeu que torcedores brasileiros que ultrapassam os limites nas arquibancadas sejam expulsos dos torneios de tênis. A análise foi feita no programa Fala, Fino, após a derrota de João Fonseca para o sérvio Hamad Medjedovic no Masters 1000 de Roma.

A manifestação de Meligeni ocorre no mesmo contexto em que o jornalista Juca Kfouri, em coluna publicada no UOL, classificou como “vergonhosa” a atitude de parte da torcida brasileira que acompanhou a partida disputada neste sábado, na capital italiana. Aos gritos, brasileiros tentaram desconcentrar Medjedovic, que venceu o confronto e, ao fim do jogo, mandou a torcida brasileira dormir.

João Fonseca estreou diretamente na segunda rodada do torneio, venceu o primeiro set por 6/3, mas acabou eliminado de virada por Medjedovic, atual número 67 do ranking da ATP. O sérvio reagiu e fechou os sets seguintes em 6/3 e 7/6 (1), garantindo vaga na terceira rodada do Masters 1000.

Durante o confronto, a Supertennis Arena foi tomada por provocações constantes de parte da torcida brasileira. Após confirmar a vitória, Medjedovic respondeu às arquibancadas com um gesto de “dormir”, em clara reação ao ambiente hostil criado ao longo da partida.

Meligeni critica excessos da torcida brasileira

No Fala, Fino, Meligeni afirmou que as cenas vistas em Roma não combinam com o espírito do tênis. “Mais uma vez a gente viu cenas que não valem, que não têm nada a ver com esporte”, disse.

Para o ex-tenista, a torcida não pode se transformar em protagonista do espetáculo. “O espetáculo é dos jogadores, a torcida paga para ver o jogador. Sempre foi isso”, afirmou.

Meligeni criticou especialmente os gritos direcionados a Medjedovic em momentos decisivos da partida. “Agora a gente vê na hora que o cara vai dar smash, brasileiro gritando ‘vai errar’, querendo afetar o resultado”, declarou.

Segundo ele, esse tipo de comportamento não pode ser justificado por patriotismo ou apoio a João Fonseca. “Isso não é patriotismo. A gente sabe o que é patriotismo e ultimamente a gente tem mostrado muito pouco patriotismo”, disse.

Defesa de expulsões nos torneios

Meligeni foi direto ao defender que torcedores que desrespeitam atletas sejam retirados das arquibancadas. “Sabe o que vocês têm que ser? É expulso do torneio”, afirmou.

O ex-tenista disse que a organização deveria agir com rigor para preservar o esporte. “Tem que entrar um segurança, ser que nem no passado, pegar pelo colarinho e tirar você de lá até tirar um, tirar dois, tirar cinco, tirar 10. E aí a gente ter o respeito de novo pro nosso esporte”, declarou.

Ele também questionou o exemplo dado por adultos que levam crianças aos jogos e participam de provocações contra os adversários. “Qual é o exemplo que você tá dando pro teu filho?”, perguntou.

Meligeni lembrou ainda um episódio em Roland Garros, quando, segundo ele, viu um pai e um filho incomodando adversários e até João Fonseca durante uma partida. Para ele, ambos deveriam ter sido retirados da quadra.

Juca Kfouri também vê vergonha em Roma

Na mesma linha, Juca Kfouri afirmou no UOL que a postura dos torcedores brasileiros ultrapassou os limites do apoio esportivo. “Foi vergonhoso”, escreveu.

O jornalista disse que a cena era “dessas coisas de sair da quadra falando japonês para não ser confundido com quem nasceu no Brasil”.

Kfouri também fez críticas ao perfil social dos torcedores envolvidos nas provocações ao sérvio. Segundo ele, tratava-se de “um bando endinheirado de cafajestes” que deu “um show de falta de educação para mostrar o que o andar de cima é capaz de fazer”.

O colunista responsabilizou ainda a organização do torneio por não conter os excessos. “A organização do torneio também errou, é verdade. Errou ao não botar para fora todos aqueles que desrespeitaram o tênis, os jogadores e todas as pessoas que pagaram para ver a disputa”, escreveu.

Fonseca cai, mas segue em alta no circuito

Apesar da eliminação precoce em Roma, João Fonseca segue consolidado como um dos principais nomes da nova geração do tênis mundial. Atual número 29 do ranking, o brasileiro vive a melhor temporada da carreira e já chegou às quartas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, quando foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, número 3 do mundo.

Contra Medjedovic, Fonseca começou melhor e controlou o primeiro set. O brasileiro conseguiu uma quebra importante após subir à rede e fechar o ponto com um voleio, levando o sérvio ao descontrole. Irritado, Medjedovic chegou a quebrar a própria raquete no saibro italiano.

O cenário mudou no segundo set. O sérvio aproveitou oscilações do brasileiro, incluindo uma dupla falta em momento decisivo, empatou a partida e levou a definição para o terceiro set. Na parcial final, os dois trocaram quebras de saque em meio à atmosfera incendiada pela torcida brasileira, até Medjedovic dominar o tie-break e fechar o confronto por 7 a 1.

Com a vitória, o sérvio avançou à terceira rodada do Masters 1000 de Roma, onde enfrentará o argentino Mariano Navone, vice-campeão do Rio Open de 2024.