João Fonseca cai diante de Rafael Jódar na estreia em Madri

247 – O brasileiro João Fonseca, de 19 anos e 31º colocado no ranking da ATP, foi eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Madri ao perder para o espanhol Rafael Jódar, também de 19 anos e atual 42º do mundo.

Jódar, nascido em Madri, contou com o apoio da torcida local e venceu o primeiro confronto entre os dois jovens no circuito internacional por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 4/6 e 6/1, em 2h07 de partida.

O duelo, válido pela terceira rodada do torneio, colocou frente a frente dois nomes apontados como parte da nova geração da elite do tênis mundial.

João Fonseca entrou diretamente nessa fase por ser cabeça de chave. O brasileiro não disputou a primeira rodada e também não precisou jogar a segunda, após a desistência de Marin Cilic, que deixou o torneio em razão de uma intoxicação alimentar.

A partida começou equilibrada, com o primeiro set decidido apenas no tie-break. Jódar levou a melhor por 7/6 (4), empurrado pela torcida espanhola.

Fonseca reagiu na segunda parcial e venceu por 6/4, levando o confronto para o terceiro set. No momento decisivo, porém, o espanhol impôs maior domínio e fechou a partida com um contundente 6/1.

Os dois atletas têm trajetórias semelhantes nas categorias de base. João Fonseca venceu o US Open juvenil em 2023, enquanto Rafael Jódar conquistou o mesmo torneio em 2025.

A derrota em Madri interrompe a campanha do brasileiro no Masters 1000, mas o confronto reforça a presença de Fonseca entre os principais nomes da nova geração do tênis internacional.