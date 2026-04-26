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      João Fonseca cai diante de Rafael Jódar na estreia em Madri

      Brasileiro perde duelo entre promessas do tênis mundial para espanhol apoiado pela torcida local no Masters 1000

      João Fonseca (Foto: Getty Images)

      247 – O brasileiro João Fonseca, de 19 anos e 31º colocado no ranking da ATP, foi eliminado em sua estreia no Masters 1000 de Madri ao perder para o espanhol Rafael Jódar, também de 19 anos e atual 42º do mundo.

      Jódar, nascido em Madri, contou com o apoio da torcida local e venceu o primeiro confronto entre os dois jovens no circuito internacional por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (4), 4/6 e 6/1, em 2h07 de partida.

      O duelo, válido pela terceira rodada do torneio, colocou frente a frente dois nomes apontados como parte da nova geração da elite do tênis mundial.

      João Fonseca entrou diretamente nessa fase por ser cabeça de chave. O brasileiro não disputou a primeira rodada e também não precisou jogar a segunda, após a desistência de Marin Cilic, que deixou o torneio em razão de uma intoxicação alimentar.

      A partida começou equilibrada, com o primeiro set decidido apenas no tie-break. Jódar levou a melhor por 7/6 (4), empurrado pela torcida espanhola.

      Fonseca reagiu na segunda parcial e venceu por 6/4, levando o confronto para o terceiro set. No momento decisivo, porém, o espanhol impôs maior domínio e fechou a partida com um contundente 6/1.

      Os dois atletas têm trajetórias semelhantes nas categorias de base. João Fonseca venceu o US Open juvenil em 2023, enquanto Rafael Jódar conquistou o mesmo torneio em 2025.

      A derrota em Madri interrompe a campanha do brasileiro no Masters 1000, mas o confronto reforça a presença de Fonseca entre os principais nomes da nova geração do tênis internacional.

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