João Fonseca cai nas quartas em Munique após duelo equilibrado com Ben Shelton

247 - João Fonseca foi eliminado nas quartas de final do ATP 500 de Munique após perder para o americano Ben Shelton em uma partida equilibrada, disputada em três sets e com duração de 1h49.

Fonseca, de 19 anos e atual número 35 do mundo, foi superado por Shelton, sexto colocado no ranking da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, no primeiro confronto entre os dois no circuito profissional.

A partida foi marcada pelo equilíbrio, com o brasileiro reagindo após perder o primeiro set e levando a decisão para a terceira parcial. No entanto, Shelton conseguiu impor seu ritmo no momento decisivo e garantiu a vitória, avançando no torneio alemão.

O revés amplia uma sequência negativa de Fonseca contra jogadores que figuram entre os dez melhores do mundo. Esta foi a sexta derrota consecutiva do brasileiro diante de atletas do top 10. Até agora, sua única vitória nesse tipo de confronto ocorreu no primeiro duelo contra um adversário desse nível, quando superou o russo Andrei Rublev, então nono do ranking, durante o Australian Open.