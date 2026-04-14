João Fonseca vence chileno e avança no ATP 500 de Munique

247 - O tenista brasileiro João Fonseca confirmou o bom momento no circuito ao avançar no ATP 500 de Munique após vencer o chileno Alejandro Tabilo em sets diretos. A vitória garantiu ao jovem de 19 anos uma vaga nas oitavas de final, fase em que terá pela frente o francês Arthur Rinderknech.

Fonseca superou Tabilo por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 e 6/3, em uma partida equilibrada disputada na manhã desta terça-feira. O triunfo marca a primeira vitória do brasileiro sobre o chileno, que havia levado a melhor nos dois confrontos anteriores entre eles.

O duelo foi marcado pelo equilíbrio desde o início. No primeiro set, nenhum dos jogadores conseguiu quebrar o saque adversário, levando a definição para o tie-break, onde Fonseca mostrou maior consistência para sair em vantagem. Já na segunda parcial, o brasileiro conseguiu uma quebra decisiva após salvar dois break points em um momento crítico do jogo, consolidando o controle da partida até o fechamento.

Após o confronto, Fonseca destacou o nível do adversário e as dificuldades impostas pelas condições de jogo em Munique. “Sabia que seria um jogo difícil. Eu perdi para ele duas vezes, é um grande jogador, sabe jogar bem na altitude. Foi um grande jogo. Mas estou feliz por jogar aqui, por ter avançado. Me senti bem hoje, mesmo com bastante frio. Semana passada estava jogando no sol (em Monte Carlo), era um clima diferente, é altitude aqui, mas no geral fui bem. Tive uns dois ou três dias para me adaptar, mas acho que é sobre isso. No fim, quem se adaptar melhor vence”, afirmou o brasileiro.

A vitória também representa uma revanche para Fonseca, que havia sido derrotado por Tabilo recentemente em Buenos Aires, além de outro revés em 2024, no ATP 250 de Bucareste, ainda no início de sua trajetória no circuito profissional.

Na próxima rodada, o brasileiro enfrentará Arthur Rinderknech, atual número 27 do ranking. O francês chega após vitória sobre o americano Alex Michelsen, também em sets diretos. O confronto entre Fonseca e Rinderknech já aconteceu recentemente, em Monte Carlo, onde o brasileiro levou a melhor por 2 sets a 1.

A partida válida pelas oitavas de final do ATP 500 de Munique está prevista para quarta-feira, ainda sem horário definido.