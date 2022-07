Nelson Piquet espalha ataques e ameaças a ministros do STF e a Lula

Apoie o 247

247 - O ex-piloto Nelson Piquet, que recentemente fez comentários racistas sobre o campeão Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, "tem espalhado material com ataques e ameaças de morte aos ministros do STF [Supremo Tribunal Federal] e a Lula (PT)", informa Guilherme Amado, do Metrópoles.

Recentemente, Piquet encaminhou por WhatsApp o vídeo de Ivan Rejane Fonte Boa Pinto, bolsonarista que fez ameaças a ministros do Supremo, ao ex-presidente petista e outros políticos de esquerda. Ele está preso temporariamente.

