Neto repreende Sikêra Jr. após ataque homofóbico: "no dia que você me encontrar você vai ver" (vídeo)

247 - O apresentador da TV Bandeirantes Neto repreendeu nesta quarta-feira (30) durante seu programa, o "Donos da Bola", o também apresentador Sikêra Jr., da RedeTV, que recentemente disparou ataques homofóbicos na televisão.

"Espero que um dia você não me encontre. Porque no dia que você me encontrar, cara, em qualquer lugar, você vai ver só. Eu e você em um lugar fechado e você fala isso para mim. Aí você fala para mim. Eu e você só. Ou até o dono da RedeTV aí. Qualquer um de vocês que pensam assim. Fala isso no mano a mano", disse Neto.

O apresentador ainda desprezou os pedidos de desculpas de Sikêra, motivado pela perda de patrocínios diante do ato de preconceito. "Sabe por que ele pediu desculpa? Porque os patrocinadores saíram fora. Ou você pensa assim ou você não pensa, irmão. Ou você é homem ou você não é homem. Não adianta você falar só para ganhar dinheiro do governo. Desculpa nada. O seu pensamento é esse. Você é homofóbico, e muito".

Craque Neto dando a real sobre o lixo reacionário, homofóbico, oportunista e cúmplice do genocídio Sikêra Júnior.



TU É FODA, NETO pic.twitter.com/RcGtOZeZlB — Jones Manoel - Youtube: Jones Manoel (@_makavelijones) June 30, 2021

