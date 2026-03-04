Palmeiras E Novorizontino iniciam final do Paulistão nesta quarta; confira onde assistir

247 - Palmeiras e Novorizontino iniciam nesta quarta-feira (4) a disputa pelo título do Campeonato Paulista de 2026. A partida de ida da final será realizada às 20h (de Brasília), na Arena Crefisa Barueri, colocando frente a frente o favorito Palmeiras e o surpreendente Novorizontino.

O Palmeiras chega à decisão em boa fase. A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira acumula sete partidas de invencibilidade considerando todas as competições, além de três vitórias consecutivas nos compromissos mais recentes. Para chegar à final, o time alviverde eliminou o Capivariano nas quartas de final e superou o São Paulo na semifinal do torneio estadual.

Do outro lado, o Novorizontino tenta manter o momento positivo para buscar um título histórico. O time também soma três triunfos consecutivos e protagonizou uma campanha surpreendente na fase eliminatória. Nas etapas decisivas, o clube de Novo Horizonte eliminou dois adversários tradicionais: Santos, nas quartas de final, e Corinthians, na semifinal.

A partida decisiva que definirá o campeão do Paulistão está marcada para domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, no interior de São Paulo.

Onde assistir Palmeiras x Novorizontino

O confronto desta quarta-feira (4) terá transmissão ao vivo em diferentes plataformas. O jogo será exibido pela Record, em TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, além das plataformas HBO Max, no streaming, e CazéTV, no YouTube.

Prováveis escalações

Palmeiras

Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Maurício; Sosa e Flaco López.

Técnico: Abel Ferreira.

Novorizontino

Jordi; Alvariño, Patrick, Dantas e Mayk; Léo Naldi, Luís Oyama e Juninho; Matheus Bianqui, Robson e Vinícius Paiva.

Técnico: Enderson Moreira.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Matheus Delgado Candançan Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima

Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima VAR: Márcio Henrique de Góis





Torcedores paulistas na expectativa

Dados do Google Trends demonstram grande expectativa pelo início da decisão do estadual de São Paulo nesta quarta-feira.