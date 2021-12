Pelé lamenta morte de Dorval, ídolo histórico do Santos: 'maior ponta-direita da história'

Apoie o 247

247 - O maior jogador de futebol da história, eleito melhor atleta do Século XX pelo jornal francês L’Équipe, Pelé, lamentou a morte, neste domingo, 26, do ex-atacante do Santos Dorval. Ambos jogaram juntos e são ídolos históricos do Santos.

“Todos que amam futebol acordaram tristes hoje. Meu grande amigo, parceiro e o melhor ponta-direita da história, Dorval, se despediu de nós. O Santos perdeu um herói. O futebol perdeu um gênio. Descanse em paz, meu amigo”, disse.

Ao lado de Pelé, Dorval conquistou diversos campeonatos paulistas e torneios Rio-São Paulo, cinco campeonatos brasileiros, além de duas Libertadores e dois Mundiais. Fez 612 jogos com a camisa do Santos, a quinta maior participação entre todos os jogadores, e marcou 194 gols, sendo o sexto maior artilheiro da história do Peixe.

“Dorval é um dos jogadores inesquecíveis, que ajudou a construir essa linda história do Santos. Merece todas as reverências por sua trajetória. O Santos perdeu um de seus maiores ídolos hoje”, afirmou o presidente do alvinegro santista, Andres Rueda.

O velório será no Salão de Mármore, na Vila Belmiro, em horário a ser divulgado. O Santos também divulgou nota de pesar. O Clube decretou sete dias de luto.

