Pelé presta solidariedade ao povo da Ucrânia: 'estou em orações'

247 - O Rei do futebol, Pelé, usou, nesta quinta-feira (24), sua conta no Instagram, com o objetivo de prestar solidariedade ao povo ucraniano, após a ação militar russa, que teve início na madrugada desta quinta.

"Meu coração fica triste ao receber as notícias de mais uma guerra. Envio minha solidariedade ao povo da Ucrânia. Estou em orações, pedindo a Deus que a paz, a liberdade e o amor prevaleçam", escreveu ele na rede social.

Pelé continua internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde trata de um câncer no cólon.

O ex-jogador também contraiu uma infecção urinária recentemente, o que atrasou sua alta hospitalar.

