Pelé tranquiliza fãs: “estou forte, com muita esperança”

Apoie o 247

ICL

247 - Em postagem realizada em sua conta no Instagram neste sábado (3), Pelé divulgou uma imagem do novo boletim médico e tranquilizou os fãs. O boletim do Hospital Albert Einstein divulgado no final da tarde aponta que o Rei do Futebol tem quadro estável e não registrou piora nas últimas 24 horas.

“Meus amigos, eu quero manter todos tranquilos e com o pensamento positivo. Estou forte, com muita esperança e sigo meu tratamento como sempre. Quero agradecer a toda equipe médica e de enfermagem, por todo zelo que tenho recebido. Eu tenho muita fé em Deus e cada mensagem de amor que recebo de vocês, vindas mundo inteiro, me mantém cheio de energias. E assistir o Brasil na Copa do Mundo também! Muito obrigado por tudo”, escreveu o ex-jogador.

Internado desde terça (29), Edson Arantes do Nascimento foi diagnosticado nesta sexta-feira (2) com uma infecção respiratória. No boletim deste sábado, a equipe médica informa ainda que ele responde bem aos cuidados para combater a infecção. Ele passa por um tratamento de quimioterapia contra um câncer de intestino. O craque foi operado em setembro do ano passado e, no início deste ano, foram diagnosticadas metástases no intestino, no pulmão e no fígado.

Reportagem da Folha de S. Paulo noticiou mais cedo que Pelé já não estaria mais respondendo ao tratamento quimioterápico e que estaria já sob cuidados paliativos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.