"Perde a Globo que não quer quem destoa do pachequismo", diz Trajano sobre saída de Casagrande

ICL

247 - O jornalista esportiva e escritor José Trajano comentou sobre a saída do comentarista e ex-jogador Walter Casagrande da TV Globo após 25 anos na emissora.

“Perde a Globo que não quer quem destoa do pachequismo e quem, com toda inteligência e razão, junta esporte e política”, comentou.

“Casagrande é enorme e, como diz o Menon, será referência onde for”, continua, retuitando o comentário do Blog do Menon no Twitter: “Casagrande deixa a Globo após 25 anos. Vai ser sucesso e referência onde for. Um grande brasileiro”.

Perde a Globo que não quer quem destoa do pachequismo e quem, com toda inteligência e razão, junta esporte e política. Casagrande é enorme e, como diz o Menon,será referência onde for.@WCasagrande_Jr https://t.co/ov95HGz2GI — Ultrajano (@ultrajano) July 6, 2022

