Piquet se refere a Hamilton como "neguinho" e internautas reagem: 'é a pessoa mais detestável do Brasil' (vídeo)

247 - O ex-piloto Nelson Piquet usou um termo racista para se referir ao piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton em entrevista em novembro de 2021, que veio à tona neste domingo (26).

Piquet chama Hamilton de "neguinho" ao comentar uma das corridas do piloto britânico.

Imediatamente, internautas condenaram a atitude de Piquet e publicaram diversas críticas ao ex-esportista.

"Nelson Piquet trabalhando duro para ser a pessoa mais detestável do Brasil", escreveu um usuário do Twitter. "Não sei por que se chocam com Nelson Piquet sendo racista com o Lewis, o cara é chofer do Bolsonaro", lembrou outra internauta.

