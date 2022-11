Presidente do Flamengo, Landim defende esposa, diretora do clube, após ataque a nordestinos

Apoie o 247

247 - O presidente do Flamengo, o bolsonarista Rodolfo Landim, afirmou que a mensagem de sua esposa, Ângela Machado , diretora de responsabilidade social do clube, contra nordestinos – pela vitória de Lula (PT) na eleição presidencial – foi "distorcida" e que ela apenas compartilhou algo que recebeu.

“No fundo, foi quase que um desabafo, por ver a terra que ela tanto ama, por achar que talvez não venha a ter nos próximos anos o destino que ela gostaria que tivesse. Ela tem o direito de se posicionar”, afirmou o mandatário.

“Ela repostou uma mensagem que ela recebeu. A Ângela é uma pessoa extremamente religiosa, uma católica praticante fervorosa, ela é uma pessoa que adora as pessoas. Dentro do Flamengo, ela é uma verdadeira unanimidade. Todos os funcionários do clube adoram a Ângela, amam ela, pelo cuidado que ela tem com cada um deles”, afirmou.

