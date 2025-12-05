Primeira Copa com 48 seleções tem grupos sorteados e possível “grupo da morte” com França e Senegal

247 - O sorteio da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 foi realizado nesta sexta-feira (5), no Kennedy Center, em Washington, definindo oficialmente as 12 chaves da edição que marcará a estreia do formato com 48 seleções.

As seleções foram divididas em quatro potes, cada um com 12 participantes. Os três países-sede — Estados Unidos, Canadá e México — integraram o Pote 1 ao lado das seleções mais bem posicionadas no ranking, enquanto as demais foram distribuídas nos potes intermediários. Cada grupo recebeu uma equipe de cada pote, mantendo a lógica de paridade esportiva.

O sorteio e a nova estrutura do Mundial

Com o novo formato, a Copa do Mundo passa a ter 12 grupos com quatro seleções. Apenas os dois primeiros avançam automaticamente, enquanto um conjunto de terceiros colocados também seguirá adiante, aumentando a competitividade desde a fase inicial. A ampliação torna o sorteio ainda mais determinante para os caminhos das equipes, especialmente para aquelas que caem em grupos mais equilibrados.

Grupo I: favorito a ser o “grupo da morte”

Entre todas as chaves definidas, o Grupo I rapidamente ganhou destaque como o mais desafiador. A presença da seleção francesa, uma das mais fortes do mundo, ao lado de equipes competitivas como as seleções de Senegal e Noruega, cria um ambiente de absoluto imprevisibilidade. O nível técnico elevado combinado ao estilo de jogo físico e veloz dos adversários reforça o risco de tropeços mesmo para os favoritos.

A configuração do grupo reúne tradição, talento e seleções com histórico recente de crescimento, tornando cada partida uma disputa aberta. É o tipo de chave em que nenhum resultado pode ser tratado como surpresa, o que alimenta sua classificação informal como o grande “grupo da morte” desta Copa.

O que muda para seleções e torcedores

Com os grupos definidos, seleções e comissões técnicas iniciam a fase decisiva de planejamento. Para quem caiu em chaves menos equilibradas, o objetivo será garantir vantagem logo nas primeiras rodadas. Já para os integrantes do Grupo I, o alerta está aceso: cada ponto conquistado pode ser determinante para a sobrevivência no torneio.

Expectativa nacional pela definição da primeira fase

Dados do Google Trends revelam grande interesse pelo sorteio em todo o Brasil na tarde desta sexta-feira.