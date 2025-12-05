Brasil enfrenta Marrocos, Escócia e Haiti no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

247 - O sorteio oficial da Copa do Mundo de 2026, divulgado pela FIFA nesta sexta-feira (5), em Washington, D.C., definiu os grupos da primeira fase do torneio. A informação foi publicada originalmente pela TVT News. Entre os cabeças de chave do Pote 1, o Brasil garantiu presença no Grupo C, ao lado de Marrocos, Escócia e Haiti, conforme revelou a mesma fonte no segundo parágrafo de sua cobertura.

A seleção brasileira estreia no dia sábado (13), contra Marrocos, abrindo sua caminhada em um Mundial que terá novo formato. O torneio reunirá 48 equipes distribuídas em 12 grupos, cada um com quatro seleções. Avançam para o mata-mata as duas primeiras colocadas e as oito melhores terceiras.

Sorteio com nova lógica esportiva

O sorteio teve início pelo Pote 1, com a alocação dos cabeças de chave nos grupos de A a L. Além do Brasil, estavam neste grupo Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Portugal, Países Baixos, Bélgica e Alemanha. Os anfitriões, por regra, já tinham posições definidas — México em A1, Canadá em B1 e Estados Unidos em D1.

A distribuição das seleções respeitou ainda limites de confrontos entre equipes do mesmo continente e incluiu no Pote 4 os placeholders das seis vagas restantes das repescagens internacionais, que serão decididas em março de 2026.

A composição final do Grupo C

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady, conhecido no Brasil por seu casamento anterior com Gisele Bündchen, foi responsável por sortear a bolinha que colocou o Brasil como cabeça de chave do Grupo C. A seguir, foram definidos os demais integrantes:

Brasil (cabeça de chave)

Marrocos

Escócia

Haiti

O peso do ranking

O posicionamento brasileiro no Pote 1 evitou confrontos imediatos contra outras grandes seleções ranqueadas, como Espanha, Argentina, França e Alemanha. A FIFA também adotou uma nova lógica de chaveamento, favorecendo os quatro primeiros do ranking para que só possam se encontrar a partir das semifinais, o que altera a configuração tradicional dos chamados “grupos da morte”.

Caminho do Brasil

Com o grupo definido, a seleção inicia sua preparação para enfrentar um conjunto de adversários com estilos distintos: o vigor marroquino, a organização escocesa e a intensidade haitiana. A expectativa agora se volta para a estreia e para a consolidação da equipe rumo à fase final do torneio.

Expectativa nacional pela definição da primeira fase

Dados do Google Trends revelam grande interesse pelo sorteio em todo o Brasil na tarde desta sexta-feira.