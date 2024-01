Quem é Diego Braga, lutador de MMA morto ao tentar recuperar moto roubada em favela do Rio

Diego Braga Nunes já enfrentou adversários renomados, como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos, todos com passagem pelo UFC edit

247 - Nesta última segunda-feira (15), a comunidade do Morro do Banco, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um assassinato que chocou a comunidade esportiva. Diego Braga Nunes, lutador de MMA de 44 anos, foi encontrado morto após empreender uma busca pela recuperação de sua moto, que havia sido roubada.

Diego, que teve uma carreira destacada nas artes marciais, decidiu agir por conta própria depois que sua motocicleta foi roubada da casa onde residia, na Muzema, informa o g1. A ação criminosa ocorreu na madrugada de segunda-feira, perpetrada por dois homens, de acordo com informações da polícia. A decisão do lutador de ir atrás de seu veículo foi motivada pela obtenção de imagens de câmeras de segurança que registraram o crime.

As buscas pelo lutador foram iniciadas após seu desaparecimento, resultando na trágica descoberta de seu corpo no Morro do Banco. A operação contou com a participação de policiais do 31º BPM (Barra da Tijuca) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Agora, o caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios (DH), que está conduzindo as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte de Diego. Na manhã desta terça-feira (16), a Polícia Militar prendeu um homem que confessou ter participação no crime. O indivíduo, que já possui histórico criminal e foi encontrado com drogas em sua residência, está colaborando com as autoridades nas investigações.

Diego Braga Nunes teve uma carreira notável no mundo das artes marciais, sendo lutador profissional de muay thai e MMA. Sua trajetória no MMA começou em 2003, enfrentando adversários renomados como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos, todos com passagem pelo UFC, a principal categoria do MMA.

Após se aposentar em 2019 com um histórico de 23 vitórias, oito derrotas e um empate, Diego dedicou-se à carreira de professor de artes marciais e treinador. Ele era proprietário da academia Tropa Thai, onde formava novos lutadores. Além disso, treinava seu filho, Gabriel Braga, que seguiu os passos do pai e atingiu a final do torneio peso-pena da PFL, em 2023, organização de artes marciais dos Estados Unidos.

