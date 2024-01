PM prende suspeito de participação na morte de lutador de MMA no Rio de Janeiro

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira (16) um suspeito de participação no assassinato do lutador de MMA Diego Braga Nunes. Segundo o G1, o suspeito identificado como Tauã da Silva, conhecido como 2B, tem 18 anos e teria confessado sua participação no crime.

Tauã revelou que Diego foi até o Morro do Banco, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, para negociar a devolução da sua moto, que havia sido furtada na segunda-feira (15). No entanto, ao verem contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema em seu telefone, os criminosos teriam atacado o lutador. Ainda de acordo com Tauã, Diego tentou fugir, mas foi capturado e, posteriormente, morto.

continua após o anúncio

O suspeito ainda admitiu fazer parte do tráfico de drogas e que ele e os comparsas deixaram a favela após o assassinato. A Polícia Militar está realizando uma operação no Morro do Banco em busca dos demais envolvidos no crime.

Diego Braga foi lutador profissional de muay thai e MMA. A sua carreira profissional no MMA começou em 2003 e, a partir de então, enfrentou em lutas nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos. Ele também treinou com Anderson Silva e os irmãos Rodrigo Minotauro e Rogério Minotouro.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: