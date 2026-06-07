Real Madrid tem primeira eleição presidencial em 20 anos

247 - O Real Madrid realiza neste domingo (7) sua primeira eleição presidencial em duas décadas, em uma disputa que coloca frente a frente a continuidade de Florentino Pérez e a candidatura de renovação apresentada por Enrique Riquelme. A votação reúne cerca de 70 mil sócios aptos a participar da escolha que definirá quem comandará o clube espanhol pelos próximos quatro anos.

A eleição ocorre na Cidade Real Madrid, centro de treinamento localizado no nordeste da capital espanhola. A votação começou às 4h (horário de Brasília) e segue até as 15h (horário de Brasília). Após o fechamento das urnas, terá início a apuração dos votos dos associados.

A disputa marca o retorno de uma eleição competitiva à presidência do Real Madrid depois de 20 anos. A última votação com concorrência ocorreu em 2006, quando Ramón Calderón venceu o pleito. Desde que voltou ao comando do clube, em 2009, Florentino Pérez não enfrentava adversários nas eleições presidenciais.

Pérez, de 79 anos, tenta renovar o mandato à frente do Real Madrid, cargo que ocupa desde 2009. Antes disso, já havia presidido o clube entre 2000 e 2006. Em sua campanha, o dirigente destacou conquistas obtidas durante suas gestões, especialmente os sete títulos de Liga dos Campeões alcançados pelo clube sob seu comando.

Entre as principais promessas de Florentino Pérez está a chegada do técnico português José Mourinho para comandar a equipe. O atual presidente também indicou que pretende reforçar o elenco com os zagueiros Ibrahima Konaté e Denzel Dumfries.

Pérez ainda afirmou que planeja fazer a maior proposta da história do Real Madrid por um jogador. A oferta ficaria em torno de 150 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 895,5 milhões. O nome do atleta, porém, não foi revelado pelo candidato.

Do outro lado da disputa, Enrique Riquelme, de 37 anos, apresenta-se como alternativa à longa permanência de Pérez no poder. Empresário do setor de energias renováveis, ele baseou parte de sua campanha na promessa de contratar nomes de peso do Manchester City, como Erling Haaland e Rodri.

A possível negociação por Haaland, no entanto, foi negada pelo clube inglês, que chegou a ameaçar adotar medidas legais. Para o comando técnico, Riquelme aposta no alemão Jürgen Klopp, embora o treinador não dê sinais, neste momento, de que pretenda voltar a trabalhar como técnico.

Riquelme também colocou no centro da campanha críticas à proposta de Pérez de permitir a entrada de um investidor no clube. O atual presidente defende a possibilidade de associação de uma marca ao Real Madrid, com participação limitada a no máximo 5% e mediante autorização prévia dos sócios.

O candidato de oposição afirmou que a medida representaria risco ao modelo associativo do clube. “O Real Madrid, se ganhar a candidatura do presidente Florentino Pérez, está à venda”, disse Riquelme na terça-feira.

Pérez, por sua vez, sustenta que eventual participação de um investidor não alteraria o controle da instituição. Segundo sua proposta, o poder de decisão permaneceria nas mãos dos sócios do Real Madrid.

A eleição acontece após uma temporada esportiva difícil para o clube merengue. Pelo segundo ano consecutivo, o Real Madrid encerrou o ciclo sem títulos no futebol e no basquete, cenário que ampliou o peso político da votação deste domingo.

Com as urnas abertas até o fim da tarde no horário de Brasília, os sócios definirão se o Real Madrid seguirá sob a liderança de Florentino Pérez ou se abrirá caminho para a mudança defendida por Enrique Riquelme.