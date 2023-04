Régis Rösing é demitido da TV Globo após 33 anos como repórter da emissora

Apoie o 247

247 - O jornalista esportivo Régis Rösing, 57 anos, foi demitido pela Globo nesta quinta-feira (13). O repórter trabalhava na empresa desde 1990. A informação foi publicada pela coluna Splash.

O comentarista Mauricio Noriega e o narrador Jaime Jr. também foram desligados. Os três nomes são os primeiros de uma lista de cortes que afetará todo o departamento de Esporte da Globo.

Rösing ainda não se pronunciou sobre o desligamento nas redes sociais. A reportagem entrou em contato com o repórter, mas ainda não obteve retorno.

Noriega agradeceu aos profissionais com quem trabalhou na emissora e disse ter orgulho da trajetória no SporTV. "Agradeço aos quase 21 anos de trajetória no SporTV, que me deu a oportunidade de ser o profissional que hoje sou. Comentei duas finais de Copa. Tenho orgulho do que construí, sendo sempre ético, correto e fiel à minha agenda: profissionalismo e retidão".

Outras demissões:

Carlão, ex-atleta e comentarista do SporTV;

Júlia Garcia, filha do jornalista Alexandre Garcia.

Thiago Corrêa (editoria e-Sports, extinta pela emissora).

João Ramalho (produtor especial de seleção brasileira).

Posição da emissora

A Globo afirmou que tem o "compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história".

De acordo com a emissora, as demissões fazem parte da dinâmica de qualquer empresa. "Os resultados da Globo refletem a boa performance do conjunto das suas operações e uma constante avaliação do cenário econômico do país e dos negócios", disse.

"Como parte do processo de transformação pela qual vem passando nos últimos anos e alinhada à sua estratégia, a empresa mantém a disciplina de custos e investimentos em iniciativas importantes de crescimento", conclui o posicionamento.

