Demissões da Globo atingem Esporte; narrador e comentarista deixam emissora nesta quinta

247 - O 'facão' da Globo em seus profissionais de imprensa atingiu, nesta quinta-feira (13), a área de esportes da emissora. O narrador Jaime Júnior, que participava principalmente das transmissões de times de MG, e o comentarista Maurício Noriega, conhecido especialmente pelas partidas de times paulistas, foram desligados nesta manhã, de acordo com o colunista Gabriel Vaquer , do Notícias da TV.

Jaime estava na emissora há 11 anos, enquanto Nori tinha 21 anos de casa.

O narrador deixou uma mensagem de despedida via stories do Instagram: "fala, pessoal. Passando aqui pra dizer pra vocês que o meu ciclo na TV Globo terminou hoje. Foram 11 anos na Globo, se contar o tempo de frila, são quase 15 anos no SporTV e no Premiere. Só tenho palavras de agradecimento à empresa de uma forma geral, a todos os meus colegas, passei hoje a manhã aqui despedindo de todo mundo."

"Só tenho mesmo a agradecer, muito, muito, por tudo o que vivi aqui, que aprendi aqui, foram momentos muito especiais. E agradecer a vocês, que sempre estiveram aí na audiência, acompanhando meu trabalho, quero agradecer muito a vocês. E o que me espera no futuro? Bom, vamos ver agora o que vai acontecer, né? Só tenho que agradecer a vocês muito também. E dizer 'inté'. Um abraço, gente", concluiu.

Já o comentarista apenas publicou um story com a foto de um pôr do sol com a música "Energia", de Elba Ramalho. Consultado pelo colunista Gabriel Vaquer, ele confirmou a demissão: "Foi hoje, acontece, vida que segue". Ele é filho do aclamado narrador Luiz Noriega (1930-2012).

Outros cortes na área de esportes haviam sido feitos em março na emissora, com as demissões dos narradores Cléber Machado e Jota Júnior , além dos ex-árbitros Sandro Meira Ricci e Fernanda Colombo.

