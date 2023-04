Globo tem segundo dia de demissão em massa de jornalistas; apresentador está entre cortados

Apoie o 247

247 - Após as demissões em massa na equipe de jornalismo da Globo nesta terça-feira (4), a onda de cortes prosseguiu hoje, quarta (5), atingindo, desta vez, mais de dez profissionais, especialmente concentrados em São Paulo e Brasília. A informação é do colunista Gabriel Vaquer do Notícias da TV.

As mais recentes, no início da tarde, foram de quatro jornalistas veteranos devido aos seus altos salários. César Galvão, Fabio Turci e Zelda Mello, repórteres com atuação em São Paulo, juntamente com Fábio William, ex-repórter do Jornal Nacional e âncora do programa DF1, foram desligados. Fábio William tinha 27 anos de casa.

Sua colega, Márcia Witczak, editora do DF e apresentadora da agenda cultural no programa DF1, também foi desligada, após 25 anos trabalhando na emissora. Celso Fontão, experiente editor que atuou nos últimos anos no Jornal da Globo e na GloboNews, foi outro nome a deixar o grupo.

A lista segue com Anna Karina Bernardoni, chefe de programas e supervisora-executiva de projetos especiais da GloboNews. Ela produziu recentemente a aclamada série "Robô Sapiens" para o canal de notícias.

Entre os cargos de destaque que foram desligados internamente, está Márcia Corrêa, que ocupava o cargo de editora-chefe do programa Bom Dia São Paulo. Ela trabalhava na emissora desde 2008 e tinha 33 anos de experiência. Além dela, Emilene Silva, editora do Jornal Hoje, e Lúcia Carneiro, editora da GloboNews, também foram demitidas.

Os cortes também afetaram quatro jornalistas do G1, site de notícias da Globo: Sávio Ladeira, Edmundo Silva, Olivia Henriques e Marta Cavallini.

