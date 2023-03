Narrador Jota Júnior é demitido do Grupo Globo após 24 anos

Narrador de 74 anos marcou época no SporTV por atuar em jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. "Pouco a dizer. É virar a página e seguir de cabeça erguida", declarou edit

247 - O narrador Jota Júnior (74) foi demitido pelo Grupo Globo nesta terça-feira. O profissional completou 24 anos na empresa neste mês e anunciou sua saída em seu perfil privado no Instagram.

"No mês em que completo 24 anos de casa estou deixando o SporTV. Acabo de ser comunicado. Pouco a dizer. É virar a página e seguir de cabeça erguida como faço na profissão há mais de 5 décadas. Agradeço a todos que me acompanharam nesse tempo todo e que outras portas se abram", escreveu o 'Jotinha' via stories.

Jota marcou época na emissora narrando partidas da Série A e, principalmente, da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Suas transmissões ocorriam no SporTV (canal de esportes da Globo na TV por assinatura) e no Premiere (canal de futebol da emissora via pay-per-view). Sua última transmissão no Grupo Globo foi a partida entre Brasil de Pelotas e Ponte Preta, pela segunda fase da Copa do Brasil, na última terça (7).

De acordo com o portal Notícias da TV, no ano passado o jornalista havia recusado uma proposta da Record para ser narrador do Campeonato Paulista em TV aberta. "Ele preferiu a estabilidade da Globo e ter uma carteira assinada, política que a emissora passou a adotar em toda área esportiva em 2020", diz a reportagem.

O portal também informa que a saída de Jota "foi muito lamentada nos bastidores pelos colegas de trabalho, que nutriam muito carinho por ele".

