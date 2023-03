Repórteres da Globo levam bronca por postagem de propagandas nas redes sociais

Apoie o 247

ICL

247 - Repórteres da Globo teriam levado uma bronca da direção da emissora por conta de publicidades feitas através de redes sociais como Instagram. A empresa só permite que apresentadores, narradores e comentaristas publiquem esse tipo de conteúdo. Outro que tem permissão é Galvão Bueno, que desde o início de 2023 tem obrigações pontuais com a emissora.

De acordo com informações publicadas pelo portal Notícias da TV, a bronca teria acontecido após um jornalista viajar e marcar o hotel onde ficou hospedado nos stories com um agradecimento, o que seria interpretado como um benefício conhecido popularmente como "jabá". Mas o profissional comprovou que pagou pela hospedagem, e recebeu apenas uma notificação.

>>> Um dos principais nomes do entretenimento da Globo deixa emissora após 40 anos

Confira alguns trechos de um comunicado interno assinado por Gustavo Maria, diretor de Redação do Esporte da Globo. "Queria reforçar com todos vocês repórteres um trecho dos Princípios Editoriais bastante esclarecedor sobre o cuidado que precisamos ter com as marcas nas redes sociais. Noto que muitos têm dúvidas. Infelizmente, diversas vezes só descobrimos essas dúvidas após uma postagem inadequada", disse.

"É imprescindível que o jornalista do Grupo Globo evite a percepção de que faz publicidade, mesmo que indiretamente, ao citar ou se associar a nome de hotéis, marcas, empresas, restaurantes, produtos, companhias aéreas etc. Isso também não deve acontecer em contas de terceiros, e o jornalista deve zelar para evitar tais ocorrências".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.